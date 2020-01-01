Nerva (XNV) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Nerva (XNV), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Nerva (XNV) NERVA (XNV) is an untraceable and secure cryptocurrency aiming to be GPU and ASIC resistant via the new Cryptonight Adaptive POW algorithm. Based on the technologically advanced Masari and Monero currencies, NERVA offers true privacy and fungibility, is totally untraceable and unlinkable, with users and transfer amounts hidden from the public. NERVA expands on these advanced privacy features, by implementing a new POW algorithm that aims to maximize decentralization, by resisting pool mining and ASIC mining right from the start. The currency is "mined" by individuals on individual computers. NERVA aims to change the crypto mining trend, away from centralized ASIC and GPU operations, back to making mining available to any computer anywhere in the world. Resisting GPU mining also makes NERVA an unattractive option to rented mining services that have plagued cryptocurrencies recently. Επίσημη ιστοσελίδα: https://nerva.one/ Αγοράστε XNV τώρα!

Nerva (XNV) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Nerva (XNV), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 267.05K $ 267.05K $ 267.05K Συνολική προμήθεια: $ 19.09M $ 19.09M $ 19.09M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 19.09M $ 19.09M $ 19.09M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 267.13K $ 267.13K $ 267.13K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.324859 $ 0.324859 $ 0.324859 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00253204 $ 0.00253204 $ 0.00253204 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0139934 $ 0.0139934 $ 0.0139934 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Nerva (XNV)

Tokenomics Nerva (XNV): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Nerva (XNV) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XNV token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XNV token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XNV, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XNV token!

