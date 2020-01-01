Monko (MONKO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Monko (MONKO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Monko (MONKO) Monko is an original Meme Character built on the Algorand Blockchain. The purpose is to bring attention to the Algorand blockchain through Humor, World Building and Low Cost NFT Discord and X Stickers. The MONKO Token Documentation is a conceptual paper that elucidates some of the main design principles and ideas for the creation of a digital token to be known as MONKO. The Token Documentation and the Website are intended for general informational purposes only and do not constitute a prospectus, an offer document, an offer of securities, a solicitation for investment, any offer to sell any product, item, or asset (whether digital or otherwise), or any offer to engage in business with any external individual or entity provided in said documentation. The information herein may not be exhaustive and does not imply any element of, or solicit in any way, a legally-binding or contractual relationship. There is no assurance as to the accuracy or completeness of such information and no representation, warranty or undertaking is or purported to be provided as to the accuracy or completeness of such information. Where the Token Documentation or the Website includes information that has been obtained from third party sources, the Company, the Distributor, their respective affiliates and/or the Monko contributors have not independently verified the accuracy or completeness of such information. Further, you acknowledge that the project development roadmap, network functionality are subject to change and that the Token

Documentation or the Website may become outdated as a result; andn either the Company nor the Distributor is under any obligation to update or correct this document in connection therewith. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bemonko.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.bemonko.com/whitepaper/monko-monkpaper.pdf

Monko (MONKO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Monko (MONKO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.64M Συνολική προμήθεια: $ 1.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 973.38B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.68M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0

Tokenomics Monko (MONKO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Monko (MONKO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MONKO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MONKO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Πρόβλεψη Τιμής MONKO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MONKO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MONKO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

