MNet Continuum (NUUM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MNet Continuum (NUUM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MNet Continuum (NUUM) MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM Native coin for paying transaction fees on the blockchain network

Governance token

Universal currency in the Core components

NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking. Επίσημη ιστοσελίδα: https://mnet.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://metaversenw.gitbook.io/metaversenetwork/ Αγοράστε NUUM τώρα!

MNet Continuum (NUUM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MNet Continuum (NUUM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 221.55K $ 221.55K $ 221.55K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 132.42M $ 132.42M $ 132.42M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.603414 $ 0.603414 $ 0.603414 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00110042 $ 0.00110042 $ 0.00110042 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00167312 $ 0.00167312 $ 0.00167312 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MNet Continuum (NUUM)

Tokenomics MNet Continuum (NUUM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MNet Continuum (NUUM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NUUM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NUUM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NUUM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NUUM token!

Πρόβλεψη Τιμής NUUM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NUUM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NUUM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NUUM Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!