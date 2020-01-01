MetaCene (MAK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MetaCene (MAK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MetaCene (MAK) MetaCene is a next-gen Meta-MMO platform pioneering player-centric entertainment, governance and co-creation, unfolding in an unparalleled apocalyptic open world with robust economy. At the same time, as the pioneering and leading Serverfi project, MetaCene has developed a Serverfi system - Realms focused on connections of game servers and NFT ownership, facilitating decentralized distribution and management. Led by a gaming industry pioneer, boasts a stellar development team and advisory board featuring veterans from renowned companies like Blizzard and Tencent, with endorsements from metaverse expert Seb and influential investors like Kaifu Lee and David Brevik, poised to revolutionize the gaming and metaverse landscape. Backed by Folius Venture, Animoca, Spartan, Mantle, SevenX, Hashglobal, Mixmarvel, Wemade, Emurgo, Comma3 and other investors in last two rounds, MetaCene experienced rapid growth in community and improvement on product design. MetaCene features top-tier game attributes and innovative gameplay mechanics. It has successfully onboarded over 27,000 players and 500,000+ ecosystem users across its last three testing phases. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.metacene.io/ Αγοράστε MAK τώρα!

MetaCene (MAK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MetaCene (MAK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 528.24M $ 528.24M $ 528.24M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.143686 $ 0.143686 $ 0.143686 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00361995 $ 0.00361995 $ 0.00361995 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01028316 $ 0.01028316 $ 0.01028316 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MetaCene (MAK)

Tokenomics MetaCene (MAK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MetaCene (MAK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MAK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MAK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MAK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MAK token!

Πρόβλεψη Τιμής MAK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MAK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MAK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MAK Token τώρα!

