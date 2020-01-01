LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το LooPIN Network (LOOPIN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες LooPIN Network (LOOPIN) Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.loopin.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://arxiv.org/pdf/2406.09422 Αγοράστε LOOPIN τώρα!

LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για LooPIN Network (LOOPIN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M Συνολική προμήθεια: $ 41.39M $ 41.39M $ 41.39M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 35.27M $ 35.27M $ 35.27M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 22.39M $ 22.39M $ 22.39M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.150598 $ 0.150598 $ 0.150598 Τρέχουσα τιμή: $ 0.540932 $ 0.540932 $ 0.540932 Μάθετε περισσότερα για την τιμή LooPIN Network (LOOPIN)

Tokenomics LooPIN Network (LOOPIN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του LooPIN Network (LOOPIN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LOOPIN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LOOPIN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LOOPIN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LOOPIN token!

Πρόβλεψη Τιμής LOOPIN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LOOPIN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LOOPIN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LOOPIN Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!