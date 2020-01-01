LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics
Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility.
PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.
LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για LooPIN Network (LOOPIN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics LooPIN Network (LOOPIN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του LooPIN Network (LOOPIN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός LOOPIN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα LOOPIN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LOOPIN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LOOPIN token!
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.