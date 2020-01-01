Loop ETH (LPETH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Loop ETH (LPETH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Loop ETH (LPETH) Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

dLP Lockers can lock the protocol's governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.loopfi.xyz Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view

Loop ETH (LPETH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Loop ETH (LPETH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Συνολική προμήθεια: $ 638.06 $ 638.06 $ 638.06 Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 638.06 $ 638.06 $ 638.06 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3,742.11 $ 3,742.11 $ 3,742.11 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1,543.04 $ 1,543.04 $ 1,543.04 Τρέχουσα τιμή: $ 3,496.64 $ 3,496.64 $ 3,496.64 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Loop ETH (LPETH)

Tokenomics Loop ETH (LPETH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Loop ETH (LPETH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LPETH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LPETH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LPETH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LPETH token!

Πρόβλεψη Τιμής LPETH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LPETH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LPETH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LPETH Token τώρα!

