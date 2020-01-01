Level USD (LVLUSD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Level USD (LVLUSD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Level USD (LVLUSD) Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Επίσημη ιστοσελίδα: https://level.money/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://level-money.gitbook.io/docs/level-usd/level-usd-a-new-primitive Αγοράστε LVLUSD τώρα!

Level USD (LVLUSD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Level USD (LVLUSD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 56.15M $ 56.15M $ 56.15M Συνολική προμήθεια: $ 56.16M $ 56.16M $ 56.16M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 56.16M $ 56.16M $ 56.16M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 56.15M $ 56.15M $ 56.15M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.874306 $ 0.874306 $ 0.874306 Τρέχουσα τιμή: $ 0.999886 $ 0.999886 $ 0.999886 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Level USD (LVLUSD)

Tokenomics Level USD (LVLUSD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Level USD (LVLUSD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LVLUSD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LVLUSD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LVLUSD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LVLUSD token!

