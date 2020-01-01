Huanghuali Token (HLT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Huanghuali Token (HLT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Huanghuali Token (HLT) Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.holytoken.net Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf Αγοράστε HLT τώρα!

Huanghuali Token (HLT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Huanghuali Token (HLT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 129.64K $ 129.64K $ 129.64K Συνολική προμήθεια: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 129.64K $ 129.64K $ 129.64K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.657883 $ 0.657883 $ 0.657883 Τρέχουσα τιμή: $ 0.804474 $ 0.804474 $ 0.804474 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Huanghuali Token (HLT)

Tokenomics Huanghuali Token (HLT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Huanghuali Token (HLT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HLT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HLT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HLT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HLT token!

