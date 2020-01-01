Gremly ($GREMLY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Gremly ($GREMLY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Gremly ($GREMLY) GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet. Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way. Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.gremly.vip/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://gremly.gitbook.io/gremly-docs Αγοράστε $GREMLY τώρα!

Gremly ($GREMLY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Gremly ($GREMLY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 148.02K $ 148.02K $ 148.02K Συνολική προμήθεια: $ 409.44T $ 409.44T $ 409.44T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 409.44T $ 409.44T $ 409.44T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 148.02K $ 148.02K $ 148.02K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Gremly ($GREMLY)

Tokenomics Gremly ($GREMLY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Gremly ($GREMLY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $GREMLY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $GREMLY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $GREMLY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $GREMLY token!

