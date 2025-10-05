Gremly ($GREMLY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -13.94% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -21.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +277.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +277.70%

Gremly ($GREMLY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $GREMLY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $GREMLY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $GREMLY έχει αλλάξει κατά -13.94% την τελευταία ώρα, -21.46% τις τελευταίες 24 ώρες και +277.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gremly ($GREMLY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Προμήθεια Κυκλοφορίας 405.76T 405.76T 405.76T Συνολικός Όγκος 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gremly είναι $ 1.26M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $GREMLY είναι 405.76T, με συνολική προσφορά 405757402509796.9. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.26M