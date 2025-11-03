GEM (GEM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00033079$ 0.00033079 $ 0.00033079 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001241$ 0.00001241 $ 0.00001241 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.49%

GEM (GEM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001539. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GEM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GEM είναι $ 0.00033079, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001241.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GEM έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +8.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GEM (GEM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GEM είναι $ 15.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GEM είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.39K