dTRINITY S (DS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το dTRINITY S (DS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες dTRINITY S (DS) dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dtrinity.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.dtrinity.org Αγοράστε DS τώρα!

dTRINITY S (DS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για dTRINITY S (DS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 34.37K $ 34.37K $ 34.37K Συνολική προμήθεια: $ 111.82K $ 111.82K $ 111.82K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 111.82K $ 111.82K $ 111.82K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 34.37K $ 34.37K $ 34.37K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.616788 $ 0.616788 $ 0.616788 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.247415 $ 0.247415 $ 0.247415 Τρέχουσα τιμή: $ 0.307393 $ 0.307393 $ 0.307393 Μάθετε περισσότερα για την τιμή dTRINITY S (DS)

Tokenomics dTRINITY S (DS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του dTRINITY S (DS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DS token!

Πρόβλεψη Τιμής DS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DS Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!