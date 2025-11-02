Dialectic BTC Vault (DBIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 109,597 $ 109,597 $ 109,597 Κατώτ. 24H $ 111,124 $ 111,124 $ 111,124 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 109,597$ 109,597 $ 109,597 Υψηλ. 24H $ 111,124$ 111,124 $ 111,124 Υψηλή συνέχεια $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 Χαμηλότερη τιμή $ 103,598$ 103,598 $ 103,598 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.76%

Dialectic BTC Vault (DBIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $110,478. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DBIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 109,597 και ενός υψηλού $ 111,124, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DBIT είναι $ 126,288, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 103,598.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DBIT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.45% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.05M$ 11.05M $ 11.05M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.05M$ 11.05M $ 11.05M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.01 100.01 100.01 Συνολικός Όγκος 100.010968327249 100.010968327249 100.010968327249

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dialectic BTC Vault είναι $ 11.05M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DBIT είναι 100.01, με συνολική προσφορά 100.010968327249. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.05M