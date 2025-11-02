Dark Cheems (TOTAKEKE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01529702$ 0.01529702 $ 0.01529702 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.92%

Dark Cheems (TOTAKEKE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TOTAKEKE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TOTAKEKE είναι $ 0.01529702, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TOTAKEKE έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, -1.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.92% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 582.56K$ 582.56K $ 582.56K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 582.56K$ 582.56K $ 582.56K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dark Cheems είναι $ 582.56K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TOTAKEKE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 582.56K