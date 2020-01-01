cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.cygnus.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Αγοράστε CGETH.HASHKEY τώρα!

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 851.70M $ 851.70M $ 851.70M Συνολική προμήθεια: $ 199.93K $ 199.93K $ 199.93K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 199.93K $ 199.93K $ 199.93K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 851.70M $ 851.70M $ 851.70M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4,658.65 $ 4,658.65 $ 4,658.65 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1,430.7 $ 1,430.7 $ 1,430.7 Τρέχουσα τιμή: $ 4,260.01 $ 4,260.01 $ 4,260.01 Μάθετε περισσότερα για την τιμή cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Tokenomics cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CGETH.HASHKEY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CGETH.HASHKEY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CGETH.HASHKEY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CGETH.HASHKEY token!

