Bucket Token (BUT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bucket Token (BUT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bucket Token (BUT) Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bucketprotocol.io/ Αγοράστε BUT τώρα!

Bucket Token (BUT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bucket Token (BUT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 395.06M $ 395.06M $ 395.06M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00384413 $ 0.00384413 $ 0.00384413 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00480363 $ 0.00480363 $ 0.00480363 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bucket Token (BUT)

Tokenomics Bucket Token (BUT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bucket Token (BUT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BUT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BUT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BUT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BUT token!

Πρόβλεψη Τιμής BUT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BUT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BUT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BUT Token τώρα!

