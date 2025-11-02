Boopa (BOOPA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00004998 $ 0.00004998 $ 0.00004998 Κατώτ. 24H $ 0.00005697 $ 0.00005697 $ 0.00005697 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00004998$ 0.00004998 $ 0.00004998 Υψηλ. 24H $ 0.00005697$ 0.00005697 $ 0.00005697 Υψηλή συνέχεια $ 0.01075817$ 0.01075817 $ 0.01075817 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004998$ 0.00004998 $ 0.00004998 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.99% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -42.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -42.01%

Boopa (BOOPA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00005103. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOOPA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004998 και ενός υψηλού $ 0.00005697, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOOPA είναι $ 0.01075817, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004998.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOOPA έχει αλλάξει κατά +1.99% την τελευταία ώρα, -8.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -42.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Boopa (BOOPA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Boopa είναι $ 51.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOOPA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 51.04K