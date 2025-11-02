ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Giggle Fund είναι 81.96 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GIGGLE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GIGGLE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Giggle Fund είναι 81.96 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GIGGLE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GIGGLE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GIGGLE

Πληροφορίες Τιμής GIGGLE

Τι είναι το GIGGLE

Επίσημος Ιστότοπος GIGGLE

Tokenomics GIGGLE

Προβλέψεις Τιμών GIGGLE

Ιστορικό GIGGLE

Οδηγός Αγοράς GIGGLE

Μετατροπέας νομίσματος GIGGLE-σε-Fiat

Spot GIGGLE

GIGGLE Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Giggle Fund Λογότ.

Τιμή Giggle Fund(GIGGLE)

Live Τιμή 1 GIGGLE σε USD

$81.99
$81.99$81.99
-7.71%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:04:46 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 81.12
$ 81.12$ 81.12
Κατώτ. 24H
$ 95.01
$ 95.01$ 95.01
Υψηλ. 24H

$ 81.12
$ 81.12$ 81.12

$ 95.01
$ 95.01$ 95.01

$ 281.147303020201
$ 281.147303020201$ 281.147303020201

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

-3.09%

-7.71%

-61.52%

-61.52%

Giggle Fund (GIGGLE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 81.96. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GIGGLE μεταξύ ενός χαμηλού $ 81.12 και ενός υψηλού $ 95.01, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GIGGLE είναι $ 281.147303020201, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.002154581463322289.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GIGGLE έχει αλλάξει κατά -3.09% την τελευταία ώρα, -7.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -61.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Giggle Fund (GIGGLE) Πληροφορίες αγοράς

No.339

$ 81.96M
$ 81.96M$ 81.96M

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 81.96M
$ 81.96M$ 81.96M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Giggle Fund είναι $ 81.96M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 2.52M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GIGGLE είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 81.96M

Giggle Fund (GIGGLE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Giggle Fund για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -6.8495-7.71%
30 ημέρες$ -2.96-3.49%
60 Ημέρες$ +66.96+446.40%
90 Ημέρες$ +66.96+446.40%
Giggle Fund Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το GIGGLE κατέγραψε μια αλλαγή $ -6.8495 (-7.71%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Giggle Fund Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -2.96 (-3.49%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Giggle Fund Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το GIGGLE άλλαξε κατά $ +66.96 (+446.40%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Giggle Fund Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +66.96 (+446.40%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Giggle Fund (GIGGLE);

Ελέγξτε τώρα τη Giggle Fund σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Giggle Fund είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Giggle Fundεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεGIGGLE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοGiggle Fund ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Giggle Fund ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Giggle Fund Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Giggle Fund (GIGGLE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Giggle Fund (GIGGLE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Giggle Fund.

Ελέγξτε την Giggle Fund πρόβλεψη τιμής τώρα!

Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Giggle Fund (GIGGLE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GIGGLE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Giggle Fund (GIGGLE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Giggle Fund? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Giggle Fund στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

GIGGLE σε Τοπικά Νομίσματα

1 Giggle Fund(GIGGLE) σε VND
2,156,777.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε AUD
A$124.5792
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε GBP
62.2896
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε EUR
70.4856
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε USD
$81.96
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε MYR
RM343.4124
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε TRY
3,442.32
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε JPY
¥12,539.88
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε ARS
ARS$117,589.6512
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε RUB
6,588.7644
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε INR
7,275.5892
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε IDR
Rp1,365,999.4536
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε PHP
4,810.2324
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε EGP
￡E.3,852.12
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BRL
R$440.1252
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε CAD
C$114.744
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BDT
9,987.6456
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε NGN
118,438.7568
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε COP
$315,230.454
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε ZAR
R.1,423.6452
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε UAH
3,425.1084
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε TZS
T.Sh.200,882.3208
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε VES
Bs18,113.16
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε CLP
$77,042.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε PKR
Rs23,145.504
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε KZT
43,273.2408
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε THB
฿2,640.7512
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε TWD
NT$2,523.5484
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε AED
د.إ300.7932
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε CHF
Fr65.568
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε HKD
HK$636.8292
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε AMD
֏31,257.9048
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε MAD
.د.م756.4908
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε MXN
$1,521.1776
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε SAR
ريال307.35
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε ETB
Br12,591.5148
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε KES
KSh10,559.7264
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε JOD
د.أ58.10964
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε PLN
301.6128
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε RON
лв361.4436
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε SEK
kr777.8004
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BGN
лв138.5124
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε HUF
Ft27,392.6712
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε CZK
1,728.5364
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε KWD
د.ك24.9978
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε ILS
266.37
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BOB
Bs564.7044
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε AZN
139.332
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε TJS
SM752.3928
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε GEL
222.1116
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε AOA
Kz75,123.7164
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BHD
.د.ب30.735
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BMD
$81.96
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε DKK
kr530.2812
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε HNL
L2,148.9912
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε MUR
3,748.8504
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε NAD
$1,417.0884
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε NOK
kr829.4352
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε NZD
$142.6104
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε PAB
B/.81.96
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε PGK
K344.232
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε QAR
ر.ق297.5148
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε RSD
дин.8,282.8776
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε UZS
soʻm975,714.1296
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε ALL
L6,842.8404
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε ANG
ƒ146.7084
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε AWG
ƒ146.7084
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BBD
$163.92
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BAM
KM137.6928
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BIF
Fr239,569.08
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BND
$105.7284
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BSD
$81.96
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε JMD
$13,117.698
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε KHR
327,840
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε KMF
Fr34,914.96
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε LAK
1,781,739.0948
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε LKR
රු24,881.4168
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε MDL
L1,390.8612
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε MGA
Ar367,533.228
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε MOP
P654.0408
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε MVR
1,253.988
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε MWK
MK141,798.996
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε MZN
MT5,237.244
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε NPR
रु11,592.4224
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε PYG
577,162.32
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε RWF
Fr118,760.04
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε SBD
$674.5308
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε SCR
1,199.8944
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε SRD
$3,155.46
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε SVC
$714.6912
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε SZL
L1,417.0884
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε TMT
m286.86
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε TND
د.ت241.29024
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε TTD
$553.23
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε UGX
Sh284,565.12
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε XAF
Fr46,307.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε XCD
$221.292
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε XOF
Fr46,307.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε XPF
Fr8,359.92
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BWP
P1,097.4444
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε BZD
$163.92
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε CVE
$7,790.298
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε DJF
Fr14,506.92
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε DOP
$5,250.3576
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε DZD
د.ج10,652.3412
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε FJD
$187.6884
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε GNF
Fr706,495.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε GTQ
Q626.1744
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε GYD
$17,099.3148
1 Giggle Fund(GIGGLE) σε ISK
kr10,163.04

Giggle Fund Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Giggle Fund, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Giggle Fund
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Giggle Fund

Πόσο αξίζει το Giggle Fund (GIGGLE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GIGGLE στο USD είναι 81.96 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GIGGLE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GIGGLE σε USD είναι $ 81.96. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Giggle Fund;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GIGGLE είναι $ 81.96M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GIGGLE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GIGGLE είναι 1.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GIGGLE;
Το GIGGLE πέτυχε τιμή ATH ύψους 281.147303020201 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GIGGLE;
Το GIGGLE είχε τιμή ATL ύψους 0.002154581463322289 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GIGGLE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GIGGLE είναι $ 2.52M USD.
Θα ανέβει το GIGGLE υψηλότερα φέτος;
Το GIGGLE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GIGGLE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:04:46 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής GIGGLE-σε-USD

Ποσό

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 81.96 USD

Συναλλαγή GIGGLE

GIGGLE/USDT
$81.99
$81.99$81.99
-7.68%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,636.05
$110,636.05$110,636.05

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.73
$3,868.73$3,868.73

-0.68%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03092
$0.03092$0.03092

+2.89%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.34
$185.34$185.34

-0.57%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,636.05
$110,636.05$110,636.05

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.73
$3,868.73$3,868.73

-0.68%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.61
$92.61$92.61

+30.60%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.34
$185.34$185.34

-0.57%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5168
$2.5168$2.5168

+0.63%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7400
$0.7400$0.7400

+1,380.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05482
$0.05482$0.05482

+174.10%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07797
$0.07797$0.07797

-7.56%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7400
$0.7400$0.7400

+1,380.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000025
$0.000000000000000000000025$0.000000000000000000000025

+400.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0042084
$0.0042084$0.0042084

+106.32%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07207
$0.07207$0.07207

+65.44%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009402
$0.0009402$0.0009402

+62.32%