Πληροφορίες BMX (BMX) What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bmx.trade/ Αγοράστε BMX τώρα!

BMX (BMX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BMX (BMX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 20.32M $ 20.32M $ 20.32M Συνολική προμήθεια: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 20.32M $ 20.32M $ 20.32M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.26035 $ 0.26035 $ 0.26035 Τρέχουσα τιμή: $ 7.34 $ 7.34 $ 7.34 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BMX (BMX)

Tokenomics BMX (BMX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BMX (BMX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BMX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BMX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BMX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BMX token!

