Πληροφορίες bicho (BICHO) Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever! Επίσημη ιστοσελίδα: https://bichothedog.xyz Αγοράστε BICHO τώρα!

bicho (BICHO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για bicho (BICHO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 30.28K Συνολική προμήθεια: $ 515.58M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 515.58M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 30.28K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00542787 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή bicho (BICHO)

Tokenomics bicho (BICHO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του bicho (BICHO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BICHO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BICHO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BICHO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BICHO token!

Πρόβλεψη Τιμής BICHO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BICHO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BICHO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BICHO Token τώρα!

