Origin (OGN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Origin (OGN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες Origin (OGN) Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.originprotocol.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.originprotocol.com/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 Αγοράστε OGN τώρα!

Origin (OGN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Origin (OGN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 42.10M $ 42.10M $ 42.10M Συνολική προμήθεια: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 676.78M $ 676.78M $ 676.78M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 87.68M $ 87.68M $ 87.68M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5.2226 $ 5.2226 $ 5.2226 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0622 $ 0.0622 $ 0.0622 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Origin (OGN)

Tokenomics Origin (OGN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Origin (OGN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OGN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OGN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OGN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OGN token!

Πώς να Αγοράσετε OGN Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Origin (OGN) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς OGN, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε OGN στη MEXC τώρα!

Origin (OGN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών OGN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών OGN τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής OGN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OGN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OGN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OGN Token τώρα!

