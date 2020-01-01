Automata (ATA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Automata (ATA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Automata (ATA) Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ata.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.ata.network/research/lightpaper Αγοράστε ATA τώρα!

Automata (ATA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Automata (ATA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 29.32M $ 29.32M $ 29.32M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 587.79M $ 587.79M $ 587.79M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0355274 $ 0.0355274 $ 0.0355274 Τρέχουσα τιμή: $ 0.050081 $ 0.050081 $ 0.050081 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Automata (ATA)

Tokenomics Automata (ATA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Automata (ATA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ATA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ATA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ATA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ATA token!

Πρόβλεψη Τιμής ATA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ATA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ATA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ATA Token τώρα!

