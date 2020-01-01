AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AI Crystal Node (AICRYNODE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AI Crystal Node (AICRYNODE) The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable. Επίσημη ιστοσελίδα: https://crynode.com/ Αγοράστε AICRYNODE τώρα!

AI Crystal Node (AICRYNODE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AI Crystal Node (AICRYNODE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Συνολική προμήθεια: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00482648 $ 0.00482648 $ 0.00482648 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AI Crystal Node (AICRYNODE)

Tokenomics AI Crystal Node (AICRYNODE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AI Crystal Node (AICRYNODE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AICRYNODE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AICRYNODE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AICRYNODE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AICRYNODE token!

Πρόβλεψη Τιμής AICRYNODE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AICRYNODE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AICRYNODE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AICRYNODE Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!