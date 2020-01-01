XSwap (XSWAP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το XSwap (XSWAP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες XSwap (XSWAP) XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains. Επίσημη ιστοσελίδα: https://xswap.link Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.xswap.link/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c Αγοράστε XSWAP τώρα!

XSwap (XSWAP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για XSwap (XSWAP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Συνολική προμήθεια: $ 345.36M $ 345.36M $ 345.36M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 250.87M $ 250.87M $ 250.87M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 14.09M $ 14.09M $ 14.09M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 Τρέχουσα τιμή: $ 0.04027 $ 0.04027 $ 0.04027 Μάθετε περισσότερα για την τιμή XSwap (XSWAP)

Tokenomics XSwap (XSWAP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του XSwap (XSWAP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XSWAP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XSWAP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XSWAP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XSWAP token!

XSwap (XSWAP) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών XSWAP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών XSWAP τώρα!

