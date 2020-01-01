XDC Network (XDC) Tokenomics
Πληροφορίες XDC Network (XDC)
XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.
XDC Network (XDC) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για XDC Network (XDC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token XDC Network (XDC)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token XDC. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Overview
XDC Network is a hybrid blockchain platform designed for enterprise use, with its native token XDC serving as the backbone for network operations, validator incentives, and ecosystem utility. Below is a detailed breakdown of its token economics, focusing on the issuance mechanism, allocation, usage and incentives, as well as locking and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Type: The XDC token is pre-mined, meaning the total supply was created at genesis and is not subject to ongoing mining or inflationary issuance.
- Distribution: Tokens are distributed through a combination of ecosystem development, validator rewards, and strategic partnerships.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Description/Role
|Unlock/Vesting Details
|Ecosystem Reserve
|Supports ecosystem growth, grants, and partnerships
|Gradual, long-term unlocking
|Private Sale Investors
|Early backers and strategic investors
|Subject to vesting schedules
|Team
|Core contributors and developers
|Long-term vesting, lockups
|Foundation
|Network sustainability and governance
|Vesting, periodic unlocks
|Binance Launchpool
|Community and liquidity incentives
|Short-term, event-based
- Key Insight: The largest allocation is typically reserved for the Ecosystem Reserve, with smaller, scheduled releases to other categories to ensure long-term alignment and minimize market shocks.
Usage and Incentive Mechanism
- Network Utility: XDC is used for transaction fees, smart contract execution, and as collateral within dApps.
- Validator Incentives: Validators are rewarded in XDC for securing the network and processing transactions.
- Ecosystem Growth: Grants and rewards are distributed to developers, projects, and community members contributing to the network.
- Cross-Border Payments: XDC is used as a settlement asset for enterprise and financial applications.
Locking Mechanism
- Vesting Schedules: Allocations to team, investors, and foundation are subject to multi-year vesting schedules, often with initial lockup periods followed by gradual, linear unlocks.
- Staking: Validators and delegators may lock XDC tokens to participate in consensus and earn rewards, aligning incentives for network security.
Unlocking Time
|Category
|Unlock Pattern
|Example Schedule (Illustrative)
|Team & Investors
|Linear vesting
|12-48 months, with periodic unlocks
|Ecosystem Reserve
|Gradual, event-driven
|Ongoing, based on ecosystem needs
|Foundation
|Periodic, scheduled
|Annual or quarterly unlocks
|Community Incentives
|Event-based
|Linked to campaigns or partnerships
- General Pattern: Unlocks are designed to be predictable and transparent, with the majority of allocations released over several years to support sustainable growth and reduce the risk of sudden supply shocks.
Additional Notes
- No Continuous Mining: As a pre-mined token, XDC does not have ongoing issuance, which helps maintain a stable supply.
- Transparency: The network emphasizes clear communication of unlock schedules and allocation changes to foster trust among stakeholders.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Pre-mined, fixed supply
|Allocation
|Ecosystem, team, investors, foundation, community
|Usage/Incentives
|Transaction fees, validator rewards, grants, cross-border payments
|Locking
|Multi-year vesting, staking for consensus
|Unlocking
|Linear and event-driven, spanning 1-4+ years depending on allocation
Implications and Best Practices
- Long-Term Alignment: The vesting and unlock schedules are structured to align incentives for core contributors, investors, and the community, supporting network stability.
- Ecosystem Focus: Significant allocations to the ecosystem reserve indicate a priority on growth, innovation, and adoption.
- Risk Mitigation: Gradual unlocks and transparent schedules help mitigate risks of large-scale token dumps and market volatility.
Note: The above synthesis is based on available qualitative and structural data. For the most current and granular unlock schedules, refer to official XDC Network documentation and periodic transparency reports.
Tokenomics XDC Network (XDC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του XDC Network (XDC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός XDC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα XDC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XDC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XDC token!
XDC Network (XDC) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών XDC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής XDC
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το XDC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του XDC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
