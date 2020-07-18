wNXM (WNXM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το wNXM (WNXM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες wNXM (WNXM) Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://nexusmutual.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde Αγοράστε WNXM τώρα!

wNXM (WNXM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για wNXM (WNXM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 61.39M $ 61.39M $ 61.39M Συνολική προμήθεια: $ 610.49K $ 610.49K $ 610.49K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 610.49K $ 610.49K $ 610.49K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 61.39M $ 61.39M $ 61.39M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 Τρέχουσα τιμή: $ 100.56 $ 100.56 $ 100.56 Μάθετε περισσότερα για την τιμή wNXM (WNXM)

Tokenomics wNXM (WNXM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του wNXM (WNXM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WNXM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WNXM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WNXM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WNXM token!

Πώς να Αγοράσετε WNXM Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε wNXM (WNXM) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς WNXM, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε WNXM στη MEXC τώρα!

wNXM (WNXM) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών WNXM βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών WNXM τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής WNXM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WNXM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WNXM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WNXM Token τώρα!

