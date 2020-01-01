dogwifhat sol (WIF) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το dogwifhat sol (WIF), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες dogwifhat sol (WIF) dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dogwifhat.us/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm Αγοράστε WIF τώρα!

dogwifhat sol (WIF) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για dogwifhat sol (WIF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 869.99M $ 869.99M $ 869.99M Συνολική προμήθεια: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 869.99M $ 869.99M $ 869.99M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.87998 $ 4.87998 $ 4.87998 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 Τρέχουσα τιμή: $ 0.871 $ 0.871 $ 0.871 Μάθετε περισσότερα για την τιμή dogwifhat sol (WIF)

Σε βάθος δομή Token dogwifhat sol (WIF) Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token WIF. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση. Overview Dogwifhat (WIF) is a meme coin operating on the Solana blockchain, launched in November 2023. It is an SPL token with a fixed maximum supply and is primarily used for speculative trading and community engagement, with no underlying utility or protocol incentives. Issuance Mechanism Type: SPL token on Solana

SPL token on Solana Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)

1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns) Minting: The entire supply was minted at launch by a single wallet and then distributed to various addresses.

The entire supply was minted at launch by a single wallet and then distributed to various addresses. Burn Mechanism: No burning or buyback mechanisms are featured or planned. Allocation Mechanism Allocation Category Details Public/Private Sale No tokens were sold in public or private sales; no fundraising via token sales occurred Team/Advisors No verifiable information on team or advisor allocations; team is anonymous Community/Other Entire supply minted to a single wallet, then distributed to various addresses Top 10 Holders (as of Jan 2024) ~21.66% of supply (~216.34M WIF) held by top 10 addresses; largest single holder ~6.81% Note: The lack of transparency on initial distribution means the exact allocation breakdown is not publicly available. Usage and Incentive Mechanism Mechanism Details Utility Purely speculative; no protocol utility, governance, or access rights Incentives No staking, liquidity mining, or rewards for holding or using WIF Claims/Rights No claims on capital, profits, voting, or other legal rights Platform Usage Tradable on both centralized (e.g., Binance, Gate.io, MEXC) and decentralized exchanges No staking, liquidity provision, or on-chain incentive mechanisms exist for WIF. Locking and Unlocking Mechanism Mechanism Details Locking No vesting, lockups, or scheduled unlocks; all tokens were liquid at launch Unlocking Not applicable; no vesting or time-based release schedule No vesting contracts or time-locked allocations are present. Additional Notes Governance: WIF does not confer governance rights.

WIF does not confer governance rights. Concentration: As of early 2024, the top 10 holders control over 21% of the supply, with the largest single wallet holding nearly 7%.

As of early 2024, the top 10 holders control over 21% of the supply, with the largest single wallet holding nearly 7%. Team: The team is anonymous, and there is no public information about their token holdings or compensation.

The team is anonymous, and there is no public information about their token holdings or compensation. Transparency: There is no whitepaper, and all information is sourced from the official website and public blockchain data. Summary Table Aspect Details Issuance Fixed supply, all minted at launch Allocation No public/private sale; distribution details unclear; top holders control ~21% Usage/Incentives No utility, staking, or rewards; purely speculative Locking/Unlocking No vesting or lockups; all tokens liquid from launch Team/Advisor Tokens No public info; team is anonymous Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin model: a fixed-supply, community-driven token with no protocol utility, incentives, or vesting, and a highly concentrated initial distribution. Its value is driven by market speculation and community engagement rather than underlying economic mechanisms or utility.

Tokenomics dogwifhat sol (WIF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του dogwifhat sol (WIF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WIF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WIF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WIF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WIF token!

