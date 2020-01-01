dogwifhat sol (WIF) Tokenomics
Πληροφορίες dogwifhat sol (WIF)
dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.
dogwifhat sol (WIF) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για dogwifhat sol (WIF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token dogwifhat sol (WIF)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token WIF. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Overview
Dogwifhat (WIF) is a meme coin operating on the Solana blockchain, launched in November 2023. It is an SPL token with a fixed maximum supply and is primarily used for speculative trading and community engagement, with no underlying utility or protocol incentives.
Issuance Mechanism
- Type: SPL token on Solana
- Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)
- Minting: The entire supply was minted at launch by a single wallet and then distributed to various addresses.
- Burn Mechanism: No burning or buyback mechanisms are featured or planned.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Details
|Public/Private Sale
|No tokens were sold in public or private sales; no fundraising via token sales occurred
|Team/Advisors
|No verifiable information on team or advisor allocations; team is anonymous
|Community/Other
|Entire supply minted to a single wallet, then distributed to various addresses
|Top 10 Holders (as of Jan 2024)
|~21.66% of supply (~216.34M WIF) held by top 10 addresses; largest single holder ~6.81%
- Note: The lack of transparency on initial distribution means the exact allocation breakdown is not publicly available.
Usage and Incentive Mechanism
|Mechanism
|Details
|Utility
|Purely speculative; no protocol utility, governance, or access rights
|Incentives
|No staking, liquidity mining, or rewards for holding or using WIF
|Claims/Rights
|No claims on capital, profits, voting, or other legal rights
|Platform Usage
|Tradable on both centralized (e.g., Binance, Gate.io, MEXC) and decentralized exchanges
- No staking, liquidity provision, or on-chain incentive mechanisms exist for WIF.
Locking and Unlocking Mechanism
|Mechanism
|Details
|Locking
|No vesting, lockups, or scheduled unlocks; all tokens were liquid at launch
|Unlocking
|Not applicable; no vesting or time-based release schedule
- No vesting contracts or time-locked allocations are present.
Additional Notes
- Governance: WIF does not confer governance rights.
- Concentration: As of early 2024, the top 10 holders control over 21% of the supply, with the largest single wallet holding nearly 7%.
- Team: The team is anonymous, and there is no public information about their token holdings or compensation.
- Transparency: There is no whitepaper, and all information is sourced from the official website and public blockchain data.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Fixed supply, all minted at launch
|Allocation
|No public/private sale; distribution details unclear; top holders control ~21%
|Usage/Incentives
|No utility, staking, or rewards; purely speculative
|Locking/Unlocking
|No vesting or lockups; all tokens liquid from launch
|Team/Advisor Tokens
|No public info; team is anonymous
Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin model: a fixed-supply, community-driven token with no protocol utility, incentives, or vesting, and a highly concentrated initial distribution. Its value is driven by market speculation and community engagement rather than underlying economic mechanisms or utility.
Tokenomics dogwifhat sol (WIF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του dogwifhat sol (WIF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός WIF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα WIF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WIF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WIF token!
