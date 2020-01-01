Waves (WAVES) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Waves (WAVES), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Waves (WAVES) Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts. Επίσημη ιστοσελίδα: https://waves.tech/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.waves.tech/en/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4XEjo9GZkKom3E26NQiidJLawwM9kbt76gUMDdGe1meQ Αγοράστε WAVES τώρα!

Waves (WAVES) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Waves (WAVES), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 142.06M $ 142.06M $ 142.06M Συνολική προμήθεια: $ 118.56M $ 118.56M $ 118.56M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 118.56M $ 118.56M $ 118.56M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 142.06M $ 142.06M $ 142.06M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 11.516 $ 11.516 $ 11.516 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 Τρέχουσα τιμή: $ 1.1982 $ 1.1982 $ 1.1982 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Waves (WAVES)

Tokenomics Waves (WAVES): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Waves (WAVES) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WAVES token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WAVES token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WAVES, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WAVES token!

Πώς να Αγοράσετε WAVES Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Waves (WAVES) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Waves (WAVES) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών WAVES βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών WAVES τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής WAVES Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WAVES; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WAVES συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WAVES Token τώρα!

