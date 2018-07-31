VeThor Token (VTHO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το VeThor Token (VTHO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες VeThor Token (VTHO) The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.vechain.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.vechain.org Block Explorer: https://vechainstats.com/ Αγοράστε VTHO τώρα!

VeThor Token (VTHO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για VeThor Token (VTHO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 176.70M $ 176.70M $ 176.70M Συνολική προμήθεια: $ 92.90B $ 92.90B $ 92.90B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 92.90B $ 92.90B $ 92.90B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 176.70M $ 176.70M $ 176.70M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0284833 $ 0.0284833 $ 0.0284833 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 Τρέχουσα τιμή: $ 0.001902 $ 0.001902 $ 0.001902 Μάθετε περισσότερα για την τιμή VeThor Token (VTHO)

Tokenomics VeThor Token (VTHO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του VeThor Token (VTHO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VTHO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VTHO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VTHO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VTHO token!

VeThor Token (VTHO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών VTHO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών VTHO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής VTHO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VTHO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VTHO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VTHO Token τώρα!

