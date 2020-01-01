Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Volt Inu V3 (VOLT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Volt Inu V3 (VOLT) Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Επίσημη ιστοσελίδα: https://voltinu.in/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Αγοράστε VOLT τώρα!

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Volt Inu V3 (VOLT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Συνολική προμήθεια: $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 54.77T $ 54.77T $ 54.77T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.03M $ 11.03M $ 11.03M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000003595 $ 0.000003595 $ 0.000003595 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000001598 $ 0.0000001598 $ 0.0000001598 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Volt Inu V3 (VOLT)

Tokenomics Volt Inu V3 (VOLT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Volt Inu V3 (VOLT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VOLT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VOLT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VOLT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VOLT token!

Volt Inu V3 (VOLT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών VOLT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών VOLT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής VOLT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VOLT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VOLT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VOLT Token τώρα!

