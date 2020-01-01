Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Velodrome Finance (VELODROME), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Velodrome Finance (VELODROME) Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Επίσημη ιστοσελίδα: https://velodrome.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.velodrome.finance/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Αγοράστε VELODROME τώρα!

Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Velodrome Finance (VELODROME), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 50.50M $ 50.50M $ 50.50M Συνολική προμήθεια: $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 120.28M $ 120.28M $ 120.28M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Τρέχουσα τιμή: $ 0.05518 $ 0.05518 $ 0.05518 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Velodrome Finance (VELODROME)

Tokenomics Velodrome Finance (VELODROME): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Velodrome Finance (VELODROME) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VELODROME token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VELODROME token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VELODROME, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VELODROME token!

