Πληροφορίες VaderAI by Virtuals (VADER) Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Αγοράστε VADER τώρα!

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για VaderAI by Virtuals (VADER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M Συνολική προμήθεια: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 16.39M $ 16.39M $ 16.39M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 Τρέχουσα τιμή: $ 0.016394 $ 0.016394 $ 0.016394 Μάθετε περισσότερα για την τιμή VaderAI by Virtuals (VADER)

Tokenomics VaderAI by Virtuals (VADER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του VaderAI by Virtuals (VADER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VADER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VADER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VADER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VADER token!

VaderAI by Virtuals (VADER) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών VADER βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών VADER τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής VADER Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VADER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VADER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VADER Token τώρα!

