USDP (USDP) Tokenomics

Πληροφορίες USDP (USDP) Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.paxos.com/usdp/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://account.paxos.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM Αγοράστε USDP τώρα!

USDP (USDP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για USDP (USDP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 66.90M $ 66.90M $ 66.90M Συνολική προμήθεια: $ 66.95M $ 66.95M $ 66.95M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 66.95M $ 66.95M $ 66.95M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 66.90M $ 66.90M $ 66.90M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.0006 $ 2.0006 $ 2.0006 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 Τρέχουσα τιμή: $ 0.9992 $ 0.9992 $ 0.9992 Μάθετε περισσότερα για την τιμή USDP (USDP)

Tokenomics USDP (USDP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του USDP (USDP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USDP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USDP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USDP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USDP token!

Πώς να Αγοράσετε USDP Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε USDP (USDP) στο χαρτοφυλάκιό σας;

USDP (USDP) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών USDP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών USDP τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής USDP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το USDP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του USDP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του USDP Token τώρα!

