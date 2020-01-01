UPCX (UPC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το UPCX (UPC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security. Επίσημη ιστοσελίδα: https://upcx.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://upcx.io/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE

UPCX (UPC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για UPCX (UPC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 308.83M $ 308.83M $ 308.83M Συνολική προμήθεια: $ 780.00M $ 780.00M $ 780.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 93.46M $ 93.46M $ 93.46M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 Τρέχουσα τιμή: $ 3.3044 $ 3.3044 $ 3.3044 Μάθετε περισσότερα για την τιμή UPCX (UPC)

Tokenomics UPCX (UPC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του UPCX (UPC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός UPC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα UPC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του UPC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του UPC token!

Πώς να Αγοράσετε UPC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε UPCX (UPC) στο χαρτοφυλάκιό σας;

UPCX (UPC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών UPC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών UPC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής UPC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το UPC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του UPC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του UPC Token τώρα!

