Η σημερινή ζωντανή τιμή Tesla xStock είναι 466.08 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TSLAX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TSLAX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TSLAX

Πληροφορίες Τιμής TSLAX

Τι είναι το TSLAX

Επίσημος Ιστότοπος TSLAX

Tokenomics TSLAX

Προβλέψεις Τιμών TSLAX

Ιστορικό TSLAX

Οδηγός Αγοράς TSLAX

Tesla xStock Λογότ.

Τιμή Tesla xStock(TSLAX)

Live Τιμή 1 TSLAX σε USD

$466.11
+1.13%1D
Tesla xStock (TSLAX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:48:59 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 459.31
Κατώτ. 24H
$ 466.35
Υψηλ. 24H

$ 459.31
$ 466.35
$ 474.6824248978316
$ 290.2836164741007
+0.48%

+1.13%

+6.77%

+6.77%

Tesla xStock (TSLAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 466.08. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TSLAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 459.31 και ενός υψηλού $ 466.35, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TSLAX είναι $ 474.6824248978316, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 290.2836164741007.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TSLAX έχει αλλάξει κατά +0.48% την τελευταία ώρα, +1.13% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tesla xStock (TSLAX) Πληροφορίες αγοράς

No.559

$ 43.34M
$ 58.27K
$ 43.34M
93.00K
--
92,998.19253066
SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tesla xStock είναι $ 43.34M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 58.27K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TSLAX είναι 93.00K, με συνολική προσφορά 92998.19253066. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 43.34M

Tesla xStock (TSLAX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Tesla xStock για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +5.2082+1.13%
30 ημέρες$ +23.33+5.26%
60 Ημέρες$ +131.24+39.19%
90 Ημέρες$ +156.53+50.56%
Tesla xStock Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TSLAX κατέγραψε μια αλλαγή $ +5.2082 (+1.13%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Tesla xStock Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +23.33 (+5.26%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Tesla xStock Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TSLAX άλλαξε κατά $ +131.24 (+39.19%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Tesla xStock Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +156.53 (+50.56%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Tesla xStock (TSLAX);

Ελέγξτε τώρα τη Tesla xStock σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Tesla xStockεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTSLAX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTesla xStock ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Tesla xStock ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Tesla xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Tesla xStock (TSLAX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Tesla xStock (TSLAX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Tesla xStock.

Ελέγξτε την Tesla xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

Tesla xStock (TSLAX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Tesla xStock (TSLAX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TSLAX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Tesla xStock (TSLAX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Tesla xStock? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Tesla xStock στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TSLAX σε Τοπικά Νομίσματα

1 Tesla xStock(TSLAX) σε VND
12,264,895.2
1 Tesla xStock(TSLAX) σε AUD
A$708.4416
1 Tesla xStock(TSLAX) σε GBP
354.2208
1 Tesla xStock(TSLAX) σε EUR
400.8288
1 Tesla xStock(TSLAX) σε USD
$466.08
1 Tesla xStock(TSLAX) σε MYR
RM1,952.8752
1 Tesla xStock(TSLAX) σε TRY
19,575.36
1 Tesla xStock(TSLAX) σε JPY
¥71,310.24
1 Tesla xStock(TSLAX) σε ARS
ARS$668,694.2976
1 Tesla xStock(TSLAX) σε RUB
37,468.1712
1 Tesla xStock(TSLAX) σε INR
41,373.9216
1 Tesla xStock(TSLAX) σε IDR
Rp7,767,996.8928
1 Tesla xStock(TSLAX) σε PHP
27,354.2352
1 Tesla xStock(TSLAX) σε EGP
￡E.21,905.76
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BRL
R$2,502.8496
1 Tesla xStock(TSLAX) σε CAD
C$652.512
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BDT
56,796.5088
1 Tesla xStock(TSLAX) σε NGN
673,522.8864
1 Tesla xStock(TSLAX) σε COP
$1,792,613.592
1 Tesla xStock(TSLAX) σε ZAR
R.8,095.8096
1 Tesla xStock(TSLAX) σε UAH
19,477.4832
1 Tesla xStock(TSLAX) σε TZS
T.Sh.1,142,352.7584
1 Tesla xStock(TSLAX) σε VES
Bs103,003.68
1 Tesla xStock(TSLAX) σε CLP
$438,115.2
1 Tesla xStock(TSLAX) σε PKR
Rs131,620.992
1 Tesla xStock(TSLAX) σε KZT
246,080.9184
1 Tesla xStock(TSLAX) σε THB
฿15,017.0976
1 Tesla xStock(TSLAX) σε TWD
NT$14,350.6032
1 Tesla xStock(TSLAX) σε AED
د.إ1,710.5136
1 Tesla xStock(TSLAX) σε CHF
Fr372.864
1 Tesla xStock(TSLAX) σε HKD
HK$3,621.4416
1 Tesla xStock(TSLAX) σε AMD
֏177,753.5904
1 Tesla xStock(TSLAX) σε MAD
.د.م4,301.9184
1 Tesla xStock(TSLAX) σε MXN
$8,650.4448
1 Tesla xStock(TSLAX) σε SAR
ريال1,747.8
1 Tesla xStock(TSLAX) σε ETB
Br71,603.8704
1 Tesla xStock(TSLAX) σε KES
KSh60,049.7472
1 Tesla xStock(TSLAX) σε JOD
د.أ330.45072
1 Tesla xStock(TSLAX) σε PLN
1,715.1744
1 Tesla xStock(TSLAX) σε RON
лв2,055.4128
1 Tesla xStock(TSLAX) σε SEK
kr4,423.0992
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BGN
лв787.6752
1 Tesla xStock(TSLAX) σε HUF
Ft155,773.2576
1 Tesla xStock(TSLAX) σε CZK
9,829.6272
1 Tesla xStock(TSLAX) σε KWD
د.ك142.1544
1 Tesla xStock(TSLAX) σε ILS
1,514.76
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BOB
Bs3,211.2912
1 Tesla xStock(TSLAX) σε AZN
792.336
1 Tesla xStock(TSLAX) σε TJS
SM4,278.6144
1 Tesla xStock(TSLAX) σε GEL
1,263.0768
1 Tesla xStock(TSLAX) σε AOA
Kz427,204.2672
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BHD
.د.ب174.78
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BMD
$466.08
1 Tesla xStock(TSLAX) σε DKK
kr3,015.5376
1 Tesla xStock(TSLAX) σε HNL
L12,220.6176
1 Tesla xStock(TSLAX) σε MUR
21,318.4992
1 Tesla xStock(TSLAX) σε NAD
$8,058.5232
1 Tesla xStock(TSLAX) σε NOK
kr4,716.7296
1 Tesla xStock(TSLAX) σε NZD
$810.9792
1 Tesla xStock(TSLAX) σε PAB
B/.466.08
1 Tesla xStock(TSLAX) σε PGK
K1,957.536
1 Tesla xStock(TSLAX) σε QAR
ر.ق1,691.8704
1 Tesla xStock(TSLAX) σε RSD
дин.47,102.0448
1 Tesla xStock(TSLAX) σε UZS
soʻm5,548,570.5408
1 Tesla xStock(TSLAX) σε ALL
L38,913.0192
1 Tesla xStock(TSLAX) σε ANG
ƒ834.2832
1 Tesla xStock(TSLAX) σε AWG
ƒ834.2832
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BBD
$932.16
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BAM
KM783.0144
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BIF
Fr1,362,351.84
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BND
$601.2432
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BSD
$466.08
1 Tesla xStock(TSLAX) σε JMD
$74,596.104
1 Tesla xStock(TSLAX) σε KHR
1,864,320
1 Tesla xStock(TSLAX) σε KMF
Fr198,550.08
1 Tesla xStock(TSLAX) σε LAK
10,132,173.7104
1 Tesla xStock(TSLAX) σε LKR
රු141,492.5664
1 Tesla xStock(TSLAX) σε MDL
L7,909.3776
1 Tesla xStock(TSLAX) σε MGA
Ar2,090,042.544
1 Tesla xStock(TSLAX) σε MOP
P3,719.3184
1 Tesla xStock(TSLAX) σε MVR
7,131.024
1 Tesla xStock(TSLAX) σε MWK
MK806,365.008
1 Tesla xStock(TSLAX) σε MZN
MT29,782.512
1 Tesla xStock(TSLAX) σε NPR
रु65,922.3552
1 Tesla xStock(TSLAX) σε PYG
3,282,135.36
1 Tesla xStock(TSLAX) σε RWF
Fr675,349.92
1 Tesla xStock(TSLAX) σε SBD
$3,835.8384
1 Tesla xStock(TSLAX) σε SCR
6,823.4112
1 Tesla xStock(TSLAX) σε SRD
$17,944.08
1 Tesla xStock(TSLAX) σε SVC
$4,064.2176
1 Tesla xStock(TSLAX) σε SZL
L8,058.5232
1 Tesla xStock(TSLAX) σε TMT
m1,631.28
1 Tesla xStock(TSLAX) σε TND
د.ت1,372.13952
1 Tesla xStock(TSLAX) σε TTD
$3,146.04
1 Tesla xStock(TSLAX) σε UGX
Sh1,618,229.76
1 Tesla xStock(TSLAX) σε XAF
Fr263,335.2
1 Tesla xStock(TSLAX) σε XCD
$1,258.416
1 Tesla xStock(TSLAX) σε XOF
Fr263,335.2
1 Tesla xStock(TSLAX) σε XPF
Fr47,540.16
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BWP
P6,240.8112
1 Tesla xStock(TSLAX) σε BZD
$932.16
1 Tesla xStock(TSLAX) σε CVE
$44,300.904
1 Tesla xStock(TSLAX) σε DJF
Fr82,496.16
1 Tesla xStock(TSLAX) σε DOP
$29,857.0848
1 Tesla xStock(TSLAX) σε DZD
د.ج60,576.4176
1 Tesla xStock(TSLAX) σε FJD
$1,067.3232
1 Tesla xStock(TSLAX) σε GNF
Fr4,017,609.6
1 Tesla xStock(TSLAX) σε GTQ
Q3,560.8512
1 Tesla xStock(TSLAX) σε GYD
$97,238.2704
1 Tesla xStock(TSLAX) σε ISK
kr57,793.92

Tesla xStock Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Tesla xStock, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Tesla xStock
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Tesla xStock

Πόσο αξίζει το Tesla xStock (TSLAX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TSLAX στο USD είναι 466.08 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TSLAX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TSLAX σε USD είναι $ 466.08. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Tesla xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TSLAX είναι $ 43.34M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TSLAX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TSLAX είναι 93.00K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TSLAX;
Το TSLAX πέτυχε τιμή ATH ύψους 474.6824248978316 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TSLAX;
Το TSLAX είχε τιμή ATL ύψους 290.2836164741007 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TSLAX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TSLAX είναι $ 58.27K USD.
Θα ανέβει το TSLAX υψηλότερα φέτος;
Το TSLAX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TSLAX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:48:59 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

