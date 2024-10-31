TIA (TIA) Tokenomics
Πληροφορίες TIA (TIA)
Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.
TIA (TIA) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TIA (TIA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token TIA (TIA)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token TIA. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Celestia’s token economics are designed to support its modular data availability network, incentivize network participants, and ensure long-term sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with a detailed table for clarity.
Issuance Mechanism
- Token Name: TIA
- Initial Supply: 1,000,000,000 TIA at mainnet launch (Oct. 31, 2023)
- Inflation:
- Starts at 8% annual inflation for the first year.
- Decreases by 10% each year until stabilizing at 1.5% annual inflation from Oct. 31, 2039, onward.
- 98% of new tokens go to validators as block rewards; 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives.
Allocation Mechanism
|Category
|Description
|% of Genesis Supply
|Public Allocation
|Genesis Drop & Incentivized Testnet (7.41%), Future Initiatives (12.59%)
|20.00%
|R&D & Ecosystem
|Foundation & core devs for protocol maintenance, development, and ecosystem initiatives
|26.79%
|Early Backers: Series A&B
|Early supporters of Celestia
|19.67%
|Early Backers: Seed
|Early supporters of Celestia
|15.90%
|Initial Core Contributors
|Celestia Labs team members and first core contributors
|17.64%
Usage and Incentive Mechanism
- Network Transaction Fees: All data availability transactions (“PayforBlobs”) require TIA for fees, which are composed of a flat and a variable component based on data size.
- Staking: TIA holders can stake tokens to secure the network and earn inflationary rewards.
- Governance: TIA stakers can propose and vote on on-chain governance proposals (Celestia Improvement Proposals, CIPs) that affect network parameters and Community Pool spending.
- Community Pool: Receives 2% of block rewards, funding ecosystem initiatives via governance.
Locking and Unlocking Mechanism
- Staking: All tokens, whether locked or unlocked, can be staked. Staking rewards are unlocked upon receipt and immediately liquid.
- Unlock Schedules: Each allocation category has a specific vesting and unlocking schedule, summarized below.
Unlocking Table
|Allocation Category
|Unlocking Schedule
|Unlock Start Date
|Unlock Method
|Amount (TIA)
|Unlock Periods
|Public Allocation
|Fully unlocked at launch
|2023-10-31
|Instant
|200,000,000
|1
|R&D & Ecosystem
|25% unlocked at launch; 75% unlocks daily from year 1 to year 4
|2023-10-31
|Instant/Daily
|67M/201M
|1/1095
|Early Backers: Seed
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 2
|2024-10-31
|Instant/Daily
|52.47M/106.53M
|1/365
|Early Backers: Series A&B
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 2
|2024-10-31
|Instant/Daily
|65.01M/131.99M
|1/365
|Initial Core Contributors
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 3
|2024-10-31
|Instant/Daily
|58.08M/117.92M
|1/730
- Cliff Unlock Event: On Oct. 31, 2024, a major unlock (“cliff”) occurs, releasing 33% of allocations for Early Backers and Core Contributors, significantly increasing circulating supply.
- Continuous Vesting: Remaining tokens for these groups unlock linearly (daily) over the subsequent 1–3 years, depending on the category.
- R&D & Ecosystem: 25% unlocked at launch, 75% unlocks daily over three years starting from the first anniversary.
Implications and Analysis
- Supply Dynamics: The initial cliff unlock introduces a large supply shock, followed by predictable, steady monthly unlocks, which can impact market liquidity and price.
- Incentive Alignment: The inflationary rewards and vesting schedules are designed to incentivize long-term participation and network security.
- Governance and Flexibility: TIA holders have significant influence over network parameters and ecosystem funding, supporting decentralized governance.
References
- For detailed unlock schedules and governance, see the Celestia documentation.
- For the inflation schedule, refer to ADR019.
Celestia’s token economics reflect a careful balance between rewarding early contributors, supporting ongoing development, and fostering a robust, decentralized ecosystem. The combination of inflationary rewards, structured unlocks, and active governance mechanisms aims to ensure both security and adaptability as the network evolves.
Tokenomics TIA (TIA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του TIA (TIA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός TIA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα TIA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TIA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TIA token!
Πώς να Αγοράσετε TIA
Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε TIA (TIA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς TIA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.
TIA (TIA) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TIA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής TIA
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TIA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TIA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.