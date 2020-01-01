THENA (THE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το THENA (THE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

The vision of THENA is to become the "SuperApp" platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc… Επίσημη ιστοσελίδα: https://thena.fi/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://thena.gitbook.io/thena/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11

THENA (THE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για THENA (THE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 50.01M $ 50.01M $ 50.01M Συνολική προμήθεια: $ 260.91M $ 260.91M $ 260.91M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 109.44M $ 109.44M $ 109.44M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 149.00M $ 149.00M $ 149.00M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.4676 $ 4.4676 $ 4.4676 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 Τρέχουσα τιμή: $ 0.4569 $ 0.4569 $ 0.4569

Tokenomics THENA (THE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του THENA (THE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός THE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα THE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του THE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του THE token!

THENA (THE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών THE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών THE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής THE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το THE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του THE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του THE Token τώρα!

