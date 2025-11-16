Εξερευνήστε τα tokenomics Trusta.AI (TA) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token TA, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Trusta.AI (TA) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token TA, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!