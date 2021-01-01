StrikeX (STRX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το StrikeX (STRX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες StrikeX (STRX) We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market. Επίσημη ιστοσελίδα: https://tradestrike.io/?utm_source=coinmarketcap&utm_medium=backlink&utm_campaign=profile Block Explorer: https://solscan.io/token/9HCRyuqrFDt1kUrwuUF7xjb2eqCgFmC5433MjqJ3STRX Αγοράστε STRX τώρα!

StrikeX (STRX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για StrikeX (STRX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 40.14M $ 40.14M $ 40.14M Συνολική προμήθεια: $ 880.46M $ 880.46M $ 880.46M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 872.68M $ 872.68M $ 872.68M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 46.00M $ 46.00M $ 46.00M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00110327 $ 0.00110327 $ 0.00110327 Τρέχουσα τιμή: $ 0.046 $ 0.046 $ 0.046 Μάθετε περισσότερα για την τιμή StrikeX (STRX)

Tokenomics StrikeX (STRX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του StrikeX (STRX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STRX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STRX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STRX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STRX token!

Πώς να Αγοράσετε STRX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε StrikeX (STRX) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς STRX, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε STRX στη MEXC τώρα!

StrikeX (STRX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών STRX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών STRX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής STRX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το STRX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του STRX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του STRX Token τώρα!

