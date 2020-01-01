Spell Token (SPELL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Spell Token (SPELL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Spell Token (SPELL) Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Επίσημη ιστοσελίδα: https://abracadabra.money/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.abracadabra.money/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U Αγοράστε SPELL τώρα!

Spell Token (SPELL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Spell Token (SPELL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 81.08M $ 81.08M $ 81.08M Συνολική προμήθεια: $ 196.01B $ 196.01B $ 196.01B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 164.64B $ 164.64B $ 164.64B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 96.53M $ 96.53M $ 96.53M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.035449 $ 0.035449 $ 0.035449 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0004925 $ 0.0004925 $ 0.0004925 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Spell Token (SPELL)

Tokenomics Spell Token (SPELL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Spell Token (SPELL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SPELL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SPELL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SPELL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SPELL token!

Πώς να Αγοράσετε SPELL Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Spell Token (SPELL) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς SPELL, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε SPELL στη MEXC τώρα!

Spell Token (SPELL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SPELL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SPELL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SPELL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SPELL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SPELL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SPELL Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!