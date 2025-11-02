ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Smart Pocket είναι 0.008021 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SP εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 SP σε USD

$0.008021
-4.28%1D
Smart Pocket (SP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:40:51 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) Πληροφορίες τιμής (USD)

$ 0.007925
$ 0.009003
$ 0.007925
$ 0.009003
$ 0.023315600067172444
$ 0.002919119255657682
-1.77%

-4.27%

-41.93%

-41.93%

Smart Pocket (SP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.008021. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.007925 και ενός υψηλού $ 0.009003, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SP είναι $ 0.023315600067172444, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.002919119255657682.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SP έχει αλλάξει κατά -1.77% την τελευταία ώρα, -4.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -41.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Smart Pocket (SP) Πληροφορίες αγοράς

$ 8.35M
$ 163.62K
$ 802.10M
1.04B
100,000,000,000
100,000,000,000
1.04%

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Smart Pocket είναι $ 8.35M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 163.62K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SP είναι 1.04B, με συνολική προσφορά 100000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 802.10M

Smart Pocket (SP) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Smart Pocket για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00035865-4.27%
30 ημέρες$ +0.007771+3,108.40%
60 Ημέρες$ +0.007771+3,108.40%
90 Ημέρες$ +0.007771+3,108.40%
Smart Pocket Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SP κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00035865 (-4.27%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Smart Pocket Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.007771 (+3,108.40%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Smart Pocket Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SP άλλαξε κατά $ +0.007771 (+3,108.40%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Smart Pocket Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.007771 (+3,108.40%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Smart Pocket (SP);

Ελέγξτε τώρα τη Smart Pocket σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Smart Pocketεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSP τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSmart Pocket ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Smart Pocket ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Smart Pocket Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Smart Pocket (SP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Smart Pocket (SP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Smart Pocket.

Ελέγξτε την Smart Pocket πρόβλεψη τιμής τώρα!

Smart Pocket (SP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Smart Pocket (SP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SP token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Smart Pocket (SP)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Smart Pocket? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Smart Pocket στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SP σε Τοπικά Νομίσματα

Smart Pocket Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Smart Pocket, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Smart Pocket
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Smart Pocket

Πόσο αξίζει το Smart Pocket (SP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SP στο USD είναι 0.008021 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SP σε USD είναι $ 0.008021. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Smart Pocket;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SP είναι $ 8.35M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SP είναι 1.04B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SP;
Το SP πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.023315600067172444 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SP;
Το SP είχε τιμή ATL ύψους 0.002919119255657682 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SP είναι $ 163.62K USD.
Θα ανέβει το SP υψηλότερα φέτος;
Το SP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:40:51 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

