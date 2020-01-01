Soil (SOIL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Soil (SOIL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Soil (SOIL) Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://soil.co/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16

Soil (SOIL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Soil (SOIL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.72M $ 11.72M $ 11.72M Συνολική προμήθεια: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 40.67M $ 40.67M $ 40.67M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 28.81M $ 28.81M $ 28.81M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4 $ 4 $ 4 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 Τρέχουσα τιμή: $ 0.2881 $ 0.2881 $ 0.2881 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Soil (SOIL)

Tokenomics Soil (SOIL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Soil (SOIL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SOIL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SOIL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SOIL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SOIL token!

Πώς να Αγοράσετε SOIL Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Soil (SOIL) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Soil (SOIL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SOIL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SOIL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SOIL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SOIL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SOIL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SOIL Token τώρα!

