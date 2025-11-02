ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Sogni AI είναι 0.00457 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SOGNI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SOGNI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SOGNI

Πληροφορίες Τιμής SOGNI

Τι είναι το SOGNI

Whitepaper SOGNI

Επίσημος Ιστότοπος SOGNI

Tokenomics SOGNI

Προβλέψεις Τιμών SOGNI

Ιστορικό SOGNI

Οδηγός Αγοράς SOGNI

Μετατροπέας νομίσματος SOGNI-σε-Fiat

Spot SOGNI

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Sogni AI Λογότ.

Τιμή Sogni AI(SOGNI)

Live Τιμή 1 SOGNI σε USD

$0.004567
-1.63%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:39:55 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0043
Κατώτ. 24H
$ 0.004794
Υψηλ. 24H

$ 0.0043
$ 0.004794
--
--
-0.57%

-1.63%

-8.66%

-8.66%

Sogni AI (SOGNI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00457. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOGNI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0043 και ενός υψηλού $ 0.004794, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOGNI είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOGNI έχει αλλάξει κατά -0.57% την τελευταία ώρα, -1.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sogni AI (SOGNI) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 69.76K
$ 69.76K$ 69.76K

$ 45.70M
$ 45.70M$ 45.70M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sogni AI είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 69.76K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOGNI είναι --, με συνολική προσφορά 10000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 45.70M

Sogni AI (SOGNI) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Sogni AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00007568-1.63%
30 ημέρες$ +0.000722+18.76%
60 Ημέρες$ -0.000386-7.79%
90 Ημέρες$ +0.001827+66.60%
Sogni AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SOGNI κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00007568 (-1.63%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Sogni AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.000722 (+18.76%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Sogni AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SOGNI άλλαξε κατά $ -0.000386 (-7.79%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Sogni AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.001827 (+66.60%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Sogni AI (SOGNI);

Ελέγξτε τώρα τη Sogni AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Sogni AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSOGNI τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSogni AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Sogni AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Sogni AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Sogni AI (SOGNI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Sogni AI (SOGNI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Sogni AI.

Ελέγξτε την Sogni AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

Sogni AI (SOGNI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Sogni AI (SOGNI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SOGNI token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Sogni AI (SOGNI)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Sogni AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Sogni AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SOGNI σε Τοπικά Νομίσματα

1 Sogni AI(SOGNI) σε VND
120.25955
1 Sogni AI(SOGNI) σε AUD
A$0.0069464
1 Sogni AI(SOGNI) σε GBP
0.0034732
1 Sogni AI(SOGNI) σε EUR
0.0039302
1 Sogni AI(SOGNI) σε USD
$0.00457
1 Sogni AI(SOGNI) σε MYR
RM0.0191483
1 Sogni AI(SOGNI) σε TRY
0.19194
1 Sogni AI(SOGNI) σε JPY
¥0.69921
1 Sogni AI(SOGNI) σε ARS
ARS$6.5566704
1 Sogni AI(SOGNI) σε RUB
0.3673823
1 Sogni AI(SOGNI) σε INR
0.4056789
1 Sogni AI(SOGNI) σε IDR
Rp76.1666362
1 Sogni AI(SOGNI) σε PHP
0.2682133
1 Sogni AI(SOGNI) σε EGP
￡E.0.21479
1 Sogni AI(SOGNI) σε BRL
R$0.0245409
1 Sogni AI(SOGNI) σε CAD
C$0.006398
1 Sogni AI(SOGNI) σε BDT
0.5569002
1 Sogni AI(SOGNI) σε NGN
6.6040156
1 Sogni AI(SOGNI) σε COP
$17.5769055
1 Sogni AI(SOGNI) σε ZAR
R.0.0793809
1 Sogni AI(SOGNI) σε UAH
0.1909803
1 Sogni AI(SOGNI) σε TZS
T.Sh.11.2009786
1 Sogni AI(SOGNI) σε VES
Bs1.00997
1 Sogni AI(SOGNI) σε CLP
$4.2958
1 Sogni AI(SOGNI) σε PKR
Rs1.290568
1 Sogni AI(SOGNI) σε KZT
2.4128686
1 Sogni AI(SOGNI) σε THB
฿0.1472454
1 Sogni AI(SOGNI) σε TWD
NT$0.1407103
1 Sogni AI(SOGNI) σε AED
د.إ0.0167719
1 Sogni AI(SOGNI) σε CHF
Fr0.003656
1 Sogni AI(SOGNI) σε HKD
HK$0.0355089
1 Sogni AI(SOGNI) σε AMD
֏1.7429066
1 Sogni AI(SOGNI) σε MAD
.د.م0.0421811
1 Sogni AI(SOGNI) σε MXN
$0.0848192
1 Sogni AI(SOGNI) σε SAR
ريال0.0171375
1 Sogni AI(SOGNI) σε ETB
Br0.7020891
1 Sogni AI(SOGNI) σε KES
KSh0.5887988
1 Sogni AI(SOGNI) σε JOD
د.أ0.00324013
1 Sogni AI(SOGNI) σε PLN
0.0168176
1 Sogni AI(SOGNI) σε RON
лв0.0201537
1 Sogni AI(SOGNI) σε SEK
kr0.0433693
1 Sogni AI(SOGNI) σε BGN
лв0.0077233
1 Sogni AI(SOGNI) σε HUF
Ft1.5273854
1 Sogni AI(SOGNI) σε CZK
0.0963813
1 Sogni AI(SOGNI) σε KWD
د.ك0.00139385
1 Sogni AI(SOGNI) σε ILS
0.0148525
1 Sogni AI(SOGNI) σε BOB
Bs0.0314873
1 Sogni AI(SOGNI) σε AZN
0.007769
1 Sogni AI(SOGNI) σε TJS
SM0.0419526
1 Sogni AI(SOGNI) σε GEL
0.0123847
1 Sogni AI(SOGNI) σε AOA
Kz4.1888163
1 Sogni AI(SOGNI) σε BHD
.د.ب0.00171375
1 Sogni AI(SOGNI) σε BMD
$0.00457
1 Sogni AI(SOGNI) σε DKK
kr0.0295679
1 Sogni AI(SOGNI) σε HNL
L0.1198254
1 Sogni AI(SOGNI) σε MUR
0.2090318
1 Sogni AI(SOGNI) σε NAD
$0.0790153
1 Sogni AI(SOGNI) σε NOK
kr0.0462484
1 Sogni AI(SOGNI) σε NZD
$0.0079518
1 Sogni AI(SOGNI) σε PAB
B/.0.00457
1 Sogni AI(SOGNI) σε PGK
K0.019194
1 Sogni AI(SOGNI) σε QAR
ر.ق0.0165891
1 Sogni AI(SOGNI) σε RSD
дин.0.4618442
1 Sogni AI(SOGNI) σε UZS
soʻm54.4047532
1 Sogni AI(SOGNI) σε ALL
L0.3815493
1 Sogni AI(SOGNI) σε ANG
ƒ0.0081803
1 Sogni AI(SOGNI) σε AWG
ƒ0.0081803
1 Sogni AI(SOGNI) σε BBD
$0.00914
1 Sogni AI(SOGNI) σε BAM
KM0.0076776
1 Sogni AI(SOGNI) σε BIF
Fr13.35811
1 Sogni AI(SOGNI) σε BND
$0.0058953
1 Sogni AI(SOGNI) σε BSD
$0.00457
1 Sogni AI(SOGNI) σε JMD
$0.7314285
1 Sogni AI(SOGNI) σε KHR
18.28
1 Sogni AI(SOGNI) σε KMF
Fr1.94682
1 Sogni AI(SOGNI) σε LAK
99.3478241
1 Sogni AI(SOGNI) σε LKR
රු1.3873606
1 Sogni AI(SOGNI) σε MDL
L0.0775529
1 Sogni AI(SOGNI) σε MGA
Ar20.493251
1 Sogni AI(SOGNI) σε MOP
P0.0364686
1 Sogni AI(SOGNI) σε MVR
0.069921
1 Sogni AI(SOGNI) σε MWK
MK7.906557
1 Sogni AI(SOGNI) σε MZN
MT0.292023
1 Sogni AI(SOGNI) σε NPR
रु0.6463808
1 Sogni AI(SOGNI) σε PYG
32.18194
1 Sogni AI(SOGNI) σε RWF
Fr6.62193
1 Sogni AI(SOGNI) σε SBD
$0.0376111
1 Sogni AI(SOGNI) σε SCR
0.0669048
1 Sogni AI(SOGNI) σε SRD
$0.175945
1 Sogni AI(SOGNI) σε SVC
$0.0398504
1 Sogni AI(SOGNI) σε SZL
L0.0790153
1 Sogni AI(SOGNI) σε TMT
m0.015995
1 Sogni AI(SOGNI) σε TND
د.ت0.01345408
1 Sogni AI(SOGNI) σε TTD
$0.0308475
1 Sogni AI(SOGNI) σε UGX
Sh15.86704
1 Sogni AI(SOGNI) σε XAF
Fr2.58205
1 Sogni AI(SOGNI) σε XCD
$0.012339
1 Sogni AI(SOGNI) σε XOF
Fr2.58205
1 Sogni AI(SOGNI) σε XPF
Fr0.46614
1 Sogni AI(SOGNI) σε BWP
P0.0611923
1 Sogni AI(SOGNI) σε BZD
$0.00914
1 Sogni AI(SOGNI) σε CVE
$0.4343785
1 Sogni AI(SOGNI) σε DJF
Fr0.80889
1 Sogni AI(SOGNI) σε DOP
$0.2927542
1 Sogni AI(SOGNI) σε DZD
د.ج0.5939629
1 Sogni AI(SOGNI) σε FJD
$0.0104653
1 Sogni AI(SOGNI) σε GNF
Fr39.3934
1 Sogni AI(SOGNI) σε GTQ
Q0.0349148
1 Sogni AI(SOGNI) σε GYD
$0.9534391
1 Sogni AI(SOGNI) σε ISK
kr0.56668

Sogni AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Sogni AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Sogni AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Sogni AI

Πόσο αξίζει το Sogni AI (SOGNI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SOGNI στο USD είναι 0.00457 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SOGNI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SOGNI σε USD είναι $ 0.00457. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Sogni AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SOGNI είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SOGNI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SOGNI είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SOGNI;
Το SOGNI πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SOGNI;
Το SOGNI είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SOGNI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SOGNI είναι $ 69.76K USD.
Θα ανέβει το SOGNI υψηλότερα φέτος;
Το SOGNI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SOGNI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:39:55 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

