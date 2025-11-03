ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή ZEROBASE είναι 0.1923 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ZBT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ZBT εύκολα στη MEXC τώρα.

ZEROBASE Λογότ.

Τιμή ZEROBASE(ZBT)

Live Τιμή 1 ZBT σε USD

$0.1924
$0.1924$0.1924
-0.82%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 01:58:56 (UTC+8)

ZEROBASE (ZBT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.1916
$ 0.1916$ 0.1916
Κατώτ. 24H
$ 0.2123
$ 0.2123$ 0.2123
Υψηλ. 24H

$ 0.1916
$ 0.1916$ 0.1916

$ 0.2123
$ 0.2123$ 0.2123

$ 1.1331922631579274
$ 1.1331922631579274$ 1.1331922631579274

$ 0.18415111240159893
$ 0.18415111240159893$ 0.18415111240159893

-0.42%

-0.82%

-30.26%

-30.26%

ZEROBASE (ZBT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.1923. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZBT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.1916 και ενός υψηλού $ 0.2123, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZBT είναι $ 1.1331922631579274, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.18415111240159893.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZBT έχει αλλάξει κατά -0.42% την τελευταία ώρα, -0.82% τις τελευταίες 24 ώρες και -30.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZEROBASE (ZBT) Πληροφορίες αγοράς

No.539

$ 42.31M
$ 42.31M$ 42.31M

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 192.30M
$ 192.30M$ 192.30M

220.00M
220.00M 220.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.00%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZEROBASE είναι $ 42.31M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.78M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZBT είναι 220.00M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 192.30M

ZEROBASE (ZBT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών ZEROBASE για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.001591-0.82%
30 ημέρες$ -0.0077-3.85%
60 Ημέρες$ -0.0077-3.85%
90 Ημέρες$ -0.0077-3.85%
ZEROBASE Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ZBT κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.001591 (-0.82%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

ZEROBASE Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0077 (-3.85%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

ZEROBASE Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ZBT άλλαξε κατά $ -0.0077 (-3.85%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

ZEROBASE Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0077 (-3.85%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του ZEROBASE (ZBT);

Ελέγξτε τώρα τη ZEROBASE σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των ZEROBASEεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεZBT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοZEROBASE ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας ZEROBASE ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

ZEROBASE Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ZEROBASE (ZBT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ZEROBASE (ZBT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ZEROBASE.

Ελέγξτε την ZEROBASE πρόβλεψη τιμής τώρα!

ZEROBASE (ZBT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ZEROBASE (ZBT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ZBT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε ZEROBASE (ZBT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε ZEROBASE? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα ZEROBASE στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ZBT σε Τοπικά Νομίσματα

1 ZEROBASE(ZBT) σε VND
5,060.3745
1 ZEROBASE(ZBT) σε AUD
A$0.292296
1 ZEROBASE(ZBT) σε GBP
0.146148
1 ZEROBASE(ZBT) σε EUR
0.165378
1 ZEROBASE(ZBT) σε USD
$0.1923
1 ZEROBASE(ZBT) σε MYR
RM0.805737
1 ZEROBASE(ZBT) σε TRY
8.0766
1 ZEROBASE(ZBT) σε JPY
¥29.4219
1 ZEROBASE(ZBT) σε ARS
ARS$275.896656
1 ZEROBASE(ZBT) σε RUB
15.458997
1 ZEROBASE(ZBT) σε INR
17.070471
1 ZEROBASE(ZBT) σε IDR
Rp3,204.998718
1 ZEROBASE(ZBT) σε PHP
11.286087
1 ZEROBASE(ZBT) σε EGP
￡E.9.0381
1 ZEROBASE(ZBT) σε BRL
R$1.032651
1 ZEROBASE(ZBT) σε CAD
C$0.26922
1 ZEROBASE(ZBT) σε BDT
23.433678
1 ZEROBASE(ZBT) σε NGN
277.888884
1 ZEROBASE(ZBT) σε COP
$739.614645
1 ZEROBASE(ZBT) σε ZAR
R.3.340251
1 ZEROBASE(ZBT) σε UAH
8.036217
1 ZEROBASE(ZBT) σε TZS
T.Sh.471.323454
1 ZEROBASE(ZBT) σε VES
Bs42.4983
1 ZEROBASE(ZBT) σε CLP
$180.762
1 ZEROBASE(ZBT) σε PKR
Rs54.30552
1 ZEROBASE(ZBT) σε KZT
101.530554
1 ZEROBASE(ZBT) σε THB
฿6.195906
1 ZEROBASE(ZBT) σε TWD
NT$5.920917
1 ZEROBASE(ZBT) σε AED
د.إ0.705741
1 ZEROBASE(ZBT) σε CHF
Fr0.15384
1 ZEROBASE(ZBT) σε HKD
HK$1.494171
1 ZEROBASE(ZBT) σε AMD
֏73.339374
1 ZEROBASE(ZBT) σε MAD
.د.م1.774929
1 ZEROBASE(ZBT) σε MXN
$3.569088
1 ZEROBASE(ZBT) σε SAR
ريال0.721125
1 ZEROBASE(ZBT) σε ETB
Br29.543049
1 ZEROBASE(ZBT) σε KES
KSh24.775932
1 ZEROBASE(ZBT) σε JOD
د.أ0.1363407
1 ZEROBASE(ZBT) σε PLN
0.707664
1 ZEROBASE(ZBT) σε RON
лв0.848043
1 ZEROBASE(ZBT) σε SEK
kr1.824927
1 ZEROBASE(ZBT) σε BGN
лв0.324987
1 ZEROBASE(ZBT) σε HUF
Ft64.270506
1 ZEROBASE(ZBT) σε CZK
4.055607
1 ZEROBASE(ZBT) σε KWD
د.ك0.0586515
1 ZEROBASE(ZBT) σε ILS
0.624975
1 ZEROBASE(ZBT) σε BOB
Bs1.324947
1 ZEROBASE(ZBT) σε AZN
0.32691
1 ZEROBASE(ZBT) σε TJS
SM1.765314
1 ZEROBASE(ZBT) σε GEL
0.521133
1 ZEROBASE(ZBT) σε AOA
Kz176.260257
1 ZEROBASE(ZBT) σε BHD
.د.ب0.0721125
1 ZEROBASE(ZBT) σε BMD
$0.1923
1 ZEROBASE(ZBT) σε DKK
kr1.244181
1 ZEROBASE(ZBT) σε HNL
L5.042106
1 ZEROBASE(ZBT) σε MUR
8.795802
1 ZEROBASE(ZBT) σε NAD
$3.324867
1 ZEROBASE(ZBT) σε NOK
kr1.946076
1 ZEROBASE(ZBT) σε NZD
$0.334602
1 ZEROBASE(ZBT) σε PAB
B/.0.1923
1 ZEROBASE(ZBT) σε PGK
K0.80766
1 ZEROBASE(ZBT) σε QAR
ر.ق0.698049
1 ZEROBASE(ZBT) σε RSD
дин.19.433838
1 ZEROBASE(ZBT) σε UZS
soʻm2,289.285348
1 ZEROBASE(ZBT) σε ALL
L16.055127
1 ZEROBASE(ZBT) σε ANG
ƒ0.344217
1 ZEROBASE(ZBT) σε AWG
ƒ0.344217
1 ZEROBASE(ZBT) σε BBD
$0.3846
1 ZEROBASE(ZBT) σε BAM
KM0.323064
1 ZEROBASE(ZBT) σε BIF
Fr562.0929
1 ZEROBASE(ZBT) σε BND
$0.248067
1 ZEROBASE(ZBT) σε BSD
$0.1923
1 ZEROBASE(ZBT) σε JMD
$30.777615
1 ZEROBASE(ZBT) σε KHR
769.2
1 ZEROBASE(ZBT) σε KMF
Fr81.9198
1 ZEROBASE(ZBT) σε LAK
4,180.434699
1 ZEROBASE(ZBT) σε LKR
රු58.378434
1 ZEROBASE(ZBT) σε MDL
L3.263331
1 ZEROBASE(ZBT) σε MGA
Ar862.33089
1 ZEROBASE(ZBT) σε MOP
P1.534554
1 ZEROBASE(ZBT) σε MVR
2.94219
1 ZEROBASE(ZBT) σε MWK
MK332.69823
1 ZEROBASE(ZBT) σε MZN
MT12.28797
1 ZEROBASE(ZBT) σε NPR
रु27.198912
1 ZEROBASE(ZBT) σε PYG
1,354.1766
1 ZEROBASE(ZBT) σε RWF
Fr278.6427
1 ZEROBASE(ZBT) σε SBD
$1.582629
1 ZEROBASE(ZBT) σε SCR
2.815272
1 ZEROBASE(ZBT) σε SRD
$7.40355
1 ZEROBASE(ZBT) σε SVC
$1.676856
1 ZEROBASE(ZBT) σε SZL
L3.324867
1 ZEROBASE(ZBT) σε TMT
m0.67305
1 ZEROBASE(ZBT) σε TND
د.ت0.5661312
1 ZEROBASE(ZBT) σε TTD
$1.298025
1 ZEROBASE(ZBT) σε UGX
Sh667.6656
1 ZEROBASE(ZBT) σε XAF
Fr108.6495
1 ZEROBASE(ZBT) σε XCD
$0.51921
1 ZEROBASE(ZBT) σε XOF
Fr108.6495
1 ZEROBASE(ZBT) σε XPF
Fr19.6146
1 ZEROBASE(ZBT) σε BWP
P2.574897
1 ZEROBASE(ZBT) σε BZD
$0.3846
1 ZEROBASE(ZBT) σε CVE
$18.278115
1 ZEROBASE(ZBT) σε DJF
Fr34.0371
1 ZEROBASE(ZBT) σε DOP
$12.318738
1 ZEROBASE(ZBT) σε DZD
د.ج24.993231
1 ZEROBASE(ZBT) σε FJD
$0.440367
1 ZEROBASE(ZBT) σε GNF
Fr1,657.626
1 ZEROBASE(ZBT) σε GTQ
Q1.469172
1 ZEROBASE(ZBT) σε GYD
$40.119549
1 ZEROBASE(ZBT) σε ISK
kr23.8452

ZEROBASE Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του ZEROBASE, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος ZEROBASE
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με ZEROBASE

Πόσο αξίζει το ZEROBASE (ZBT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ZBT στο USD είναι 0.1923 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ZBT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ZBT σε USD είναι $ 0.1923. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ZEROBASE;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ZBT είναι $ 42.31M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ZBT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ZBT είναι 220.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ZBT;
Το ZBT πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.1331922631579274 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ZBT;
Το ZBT είχε τιμή ATL ύψους 0.18415111240159893 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ZBT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ZBT είναι $ 1.78M USD.
Θα ανέβει το ZBT υψηλότερα φέτος;
Το ZBT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ZBT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 01:58:56 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

