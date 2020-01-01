Shardeum (SHM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Shardeum (SHM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Shardeum (SHM) Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike. Επίσημη ιστοσελίδα: https://shardeum.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.shardeum.org/ Block Explorer: http://explorer.shardeum.org/ Αγοράστε SHM τώρα!

Shardeum (SHM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Shardeum (SHM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Συνολική προμήθεια: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 18.07M $ 18.07M $ 18.07M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.06444058301916242 $ 0.06444058301916242 $ 0.06444058301916242 Τρέχουσα τιμή: $ 0.07259 $ 0.07259 $ 0.07259 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Shardeum (SHM)

Tokenomics Shardeum (SHM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Shardeum (SHM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SHM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SHM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SHM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SHM token!

Πώς να Αγοράσετε SHM Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Shardeum (SHM) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς SHM, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε SHM στη MEXC τώρα!

Shardeum (SHM) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SHM βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SHM τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SHM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SHM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SHM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SHM Token τώρα!

