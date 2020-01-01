MyShell Token (SHELL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MyShell Token (SHELL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MyShell Token (SHELL) MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. Επίσημη ιστοσελίδα: https://myshell.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.myshell.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3

MyShell Token (SHELL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MyShell Token (SHELL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 40.01M $ 40.01M $ 40.01M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 299.00M $ 299.00M $ 299.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 133.80M $ 133.80M $ 133.80M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1338 $ 0.1338 $ 0.1338 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MyShell Token (SHELL)

Tokenomics MyShell Token (SHELL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MyShell Token (SHELL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SHELL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SHELL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SHELL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SHELL token!

Πώς να Αγοράσετε SHELL Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε MyShell Token (SHELL) στο χαρτοφυλάκιό σας;

MyShell Token (SHELL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SHELL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SHELL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SHELL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SHELL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SHELL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SHELL Token τώρα!

