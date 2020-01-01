OpenServ (SERV) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το OpenServ (SERV), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες OpenServ (SERV) Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps. Επίσημη ιστοσελίδα: https://openserv.ai Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042 Αγοράστε SERV τώρα!

OpenServ (SERV) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για OpenServ (SERV), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 49.08M $ 49.08M $ 49.08M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 672.38M $ 672.38M $ 672.38M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 73.00M $ 73.00M $ 73.00M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.081 $ 0.081 $ 0.081 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 Τρέχουσα τιμή: $ 0.073 $ 0.073 $ 0.073 Μάθετε περισσότερα για την τιμή OpenServ (SERV)

Tokenomics OpenServ (SERV): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του OpenServ (SERV) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SERV token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SERV token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SERV, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SERV token!

Πώς να Αγοράσετε SERV Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε OpenServ (SERV) στο χαρτοφυλάκιό σας;

OpenServ (SERV) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SERV βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SERV τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SERV Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SERV; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SERV συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SERV Token τώρα!

