Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Santos FC Fan Token (SANTOS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.santosfc.com.br/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Santos FC Fan Token (SANTOS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 34.92M $ 34.92M $ 34.92M Συνολική προμήθεια: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 78.21M $ 78.21M $ 78.21M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 22.652 $ 22.652 $ 22.652 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 Τρέχουσα τιμή: $ 2.607 $ 2.607 $ 2.607 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Santos FC Fan Token (SANTOS)

Tokenomics Santos FC Fan Token (SANTOS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Santos FC Fan Token (SANTOS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SANTOS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SANTOS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SANTOS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SANTOS token!

Πώς να Αγοράσετε SANTOS Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Santos FC Fan Token (SANTOS) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Santos FC Fan Token (SANTOS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SANTOS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SANTOS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SANTOS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SANTOS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SANTOS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SANTOS Token τώρα!

