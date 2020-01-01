Sabai Protocol (SABAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Sabai Protocol (SABAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Sabai Protocol (SABAI) The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://sabaiprotocol.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.sabaiprotocol.com Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Αγοράστε SABAI τώρα!

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Sabai Protocol (SABAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Συνολική προμήθεια: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 533.51M $ 533.51M $ 533.51M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 27.27M $ 27.27M $ 27.27M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Τρέχουσα τιμή: $ 0.010291 $ 0.010291 $ 0.010291 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Sabai Protocol (SABAI)

Tokenomics Sabai Protocol (SABAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Sabai Protocol (SABAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SABAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SABAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SABAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SABAI token!

Πώς να Αγοράσετε SABAI Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Sabai Protocol (SABAI) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς SABAI, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε SABAI στη MEXC τώρα!

Sabai Protocol (SABAI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SABAI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SABAI τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SABAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SABAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SABAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SABAI Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!