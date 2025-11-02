ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Rizenet Token είναι 0.01325 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RIZE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RIZE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Rizenet Token είναι 0.01325 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RIZE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RIZE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το RIZE

Πληροφορίες Τιμής RIZE

Τι είναι το RIZE

Whitepaper RIZE

Επίσημος Ιστότοπος RIZE

Tokenomics RIZE

Προβλέψεις Τιμών RIZE

Ιστορικό RIZE

Οδηγός Αγοράς RIZE

Μετατροπέας νομίσματος RIZE-σε-Fiat

Spot RIZE

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Rizenet Token Λογότ.

Τιμή Rizenet Token(RIZE)

Live Τιμή 1 RIZE σε USD

$0.01325
$0.01325$0.01325
+3.59%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:36:41 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01101
$ 0.01101$ 0.01101
Κατώτ. 24H
$ 0.01661
$ 0.01661$ 0.01661
Υψηλ. 24H

$ 0.01101
$ 0.01101$ 0.01101

$ 0.01661
$ 0.01661$ 0.01661

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

+0.76%

+3.59%

-5.77%

-5.77%

Rizenet Token (RIZE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01325. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RIZE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01101 και ενός υψηλού $ 0.01661, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RIZE είναι $ 0.10217127339481945, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.010133475714606262.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RIZE έχει αλλάξει κατά +0.76% την τελευταία ώρα, +3.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Rizenet Token (RIZE) Πληροφορίες αγοράς

No.1035

$ 12.87M
$ 12.87M$ 12.87M

$ 61.37K
$ 61.37K$ 61.37K

$ 66.25M
$ 66.25M$ 66.25M

971.26M
971.26M 971.26M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,511,141.1561575
4,998,511,141.1561575 4,998,511,141.1561575

19.42%

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Rizenet Token είναι $ 12.87M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 61.37K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RIZE είναι 971.26M, με συνολική προσφορά 4998511141.1561575. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 66.25M

Rizenet Token (RIZE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Rizenet Token για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0004592+3.59%
30 ημέρες$ -0.00074-5.29%
60 Ημέρες$ -0.00981-42.55%
90 Ημέρες$ -0.0378-74.05%
Rizenet Token Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το RIZE κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0004592 (+3.59%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Rizenet Token Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00074 (-5.29%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Rizenet Token Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το RIZE άλλαξε κατά $ -0.00981 (-42.55%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Rizenet Token Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0378 (-74.05%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Rizenet Token (RIZE);

Ελέγξτε τώρα τη Rizenet Token σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Rizenet Tokenεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεRIZE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοRizenet Token ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Rizenet Token ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Rizenet Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Rizenet Token (RIZE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Rizenet Token (RIZE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Rizenet Token.

Ελέγξτε την Rizenet Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

Rizenet Token (RIZE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Rizenet Token (RIZE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RIZE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Rizenet Token (RIZE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Rizenet Token? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Rizenet Token στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

RIZE σε Τοπικά Νομίσματα

1 Rizenet Token(RIZE) σε VND
348.67375
1 Rizenet Token(RIZE) σε AUD
A$0.02014
1 Rizenet Token(RIZE) σε GBP
0.01007
1 Rizenet Token(RIZE) σε EUR
0.011395
1 Rizenet Token(RIZE) σε USD
$0.01325
1 Rizenet Token(RIZE) σε MYR
RM0.0555175
1 Rizenet Token(RIZE) σε TRY
0.5565
1 Rizenet Token(RIZE) σε JPY
¥2.02725
1 Rizenet Token(RIZE) σε ARS
ARS$19.01004
1 Rizenet Token(RIZE) σε RUB
1.0651675
1 Rizenet Token(RIZE) σε INR
1.1762025
1 Rizenet Token(RIZE) σε IDR
Rp220.833245
1 Rizenet Token(RIZE) σε PHP
0.7776425
1 Rizenet Token(RIZE) σε EGP
￡E.0.62275
1 Rizenet Token(RIZE) σε BRL
R$0.0711525
1 Rizenet Token(RIZE) σε CAD
C$0.01855
1 Rizenet Token(RIZE) σε BDT
1.614645
1 Rizenet Token(RIZE) σε NGN
19.14731
1 Rizenet Token(RIZE) σε COP
$50.9614875
1 Rizenet Token(RIZE) σε ZAR
R.0.2301525
1 Rizenet Token(RIZE) σε UAH
0.5537175
1 Rizenet Token(RIZE) σε TZS
T.Sh.32.475485
1 Rizenet Token(RIZE) σε VES
Bs2.92825
1 Rizenet Token(RIZE) σε CLP
$12.455
1 Rizenet Token(RIZE) σε PKR
Rs3.7418
1 Rizenet Token(RIZE) σε KZT
6.995735
1 Rizenet Token(RIZE) σε THB
฿0.426915
1 Rizenet Token(RIZE) σε TWD
NT$0.4079675
1 Rizenet Token(RIZE) σε AED
د.إ0.0486275
1 Rizenet Token(RIZE) σε CHF
Fr0.0106
1 Rizenet Token(RIZE) σε HKD
HK$0.1029525
1 Rizenet Token(RIZE) σε AMD
֏5.053285
1 Rizenet Token(RIZE) σε MAD
.د.م0.1222975
1 Rizenet Token(RIZE) σε MXN
$0.24592
1 Rizenet Token(RIZE) σε SAR
ريال0.0496875
1 Rizenet Token(RIZE) σε ETB
Br2.0355975
1 Rizenet Token(RIZE) σε KES
KSh1.70713
1 Rizenet Token(RIZE) σε JOD
د.أ0.00939425
1 Rizenet Token(RIZE) σε PLN
0.04876
1 Rizenet Token(RIZE) σε RON
лв0.0584325
1 Rizenet Token(RIZE) σε SEK
kr0.1257425
1 Rizenet Token(RIZE) σε BGN
лв0.0223925
1 Rizenet Token(RIZE) σε HUF
Ft4.428415
1 Rizenet Token(RIZE) σε CZK
0.2794425
1 Rizenet Token(RIZE) σε KWD
د.ك0.00404125
1 Rizenet Token(RIZE) σε ILS
0.0430625
1 Rizenet Token(RIZE) σε BOB
Bs0.0912925
1 Rizenet Token(RIZE) σε AZN
0.022525
1 Rizenet Token(RIZE) σε TJS
SM0.121635
1 Rizenet Token(RIZE) σε GEL
0.0359075
1 Rizenet Token(RIZE) σε AOA
Kz12.1448175
1 Rizenet Token(RIZE) σε BHD
.د.ب0.00496875
1 Rizenet Token(RIZE) σε BMD
$0.01325
1 Rizenet Token(RIZE) σε DKK
kr0.0857275
1 Rizenet Token(RIZE) σε HNL
L0.347415
1 Rizenet Token(RIZE) σε MUR
0.606055
1 Rizenet Token(RIZE) σε NAD
$0.2290925
1 Rizenet Token(RIZE) σε NOK
kr0.13409
1 Rizenet Token(RIZE) σε NZD
$0.023055
1 Rizenet Token(RIZE) σε PAB
B/.0.01325
1 Rizenet Token(RIZE) σε PGK
K0.05565
1 Rizenet Token(RIZE) σε QAR
ر.ق0.0480975
1 Rizenet Token(RIZE) σε RSD
дин.1.339045
1 Rizenet Token(RIZE) σε UZS
soʻm157.73807
1 Rizenet Token(RIZE) σε ALL
L1.1062425
1 Rizenet Token(RIZE) σε ANG
ƒ0.0237175
1 Rizenet Token(RIZE) σε AWG
ƒ0.0237175
1 Rizenet Token(RIZE) σε BBD
$0.0265
1 Rizenet Token(RIZE) σε BAM
KM0.02226
1 Rizenet Token(RIZE) σε BIF
Fr38.72975
1 Rizenet Token(RIZE) σε BND
$0.0170925
1 Rizenet Token(RIZE) σε BSD
$0.01325
1 Rizenet Token(RIZE) σε JMD
$2.1206625
1 Rizenet Token(RIZE) σε KHR
53
1 Rizenet Token(RIZE) σε KMF
Fr5.6445
1 Rizenet Token(RIZE) σε LAK
288.0434725
1 Rizenet Token(RIZE) σε LKR
රු4.022435
1 Rizenet Token(RIZE) σε MDL
L0.2248525
1 Rizenet Token(RIZE) σε MGA
Ar59.416975
1 Rizenet Token(RIZE) σε MOP
P0.105735
1 Rizenet Token(RIZE) σε MVR
0.202725
1 Rizenet Token(RIZE) σε MWK
MK22.923825
1 Rizenet Token(RIZE) σε MZN
MT0.846675
1 Rizenet Token(RIZE) σε NPR
रु1.87408
1 Rizenet Token(RIZE) σε PYG
93.3065
1 Rizenet Token(RIZE) σε RWF
Fr19.19925
1 Rizenet Token(RIZE) σε SBD
$0.1090475
1 Rizenet Token(RIZE) σε SCR
0.19398
1 Rizenet Token(RIZE) σε SRD
$0.510125
1 Rizenet Token(RIZE) σε SVC
$0.11554
1 Rizenet Token(RIZE) σε SZL
L0.2290925
1 Rizenet Token(RIZE) σε TMT
m0.046375
1 Rizenet Token(RIZE) σε TND
د.ت0.039008
1 Rizenet Token(RIZE) σε TTD
$0.0894375
1 Rizenet Token(RIZE) σε UGX
Sh46.004
1 Rizenet Token(RIZE) σε XAF
Fr7.48625
1 Rizenet Token(RIZE) σε XCD
$0.035775
1 Rizenet Token(RIZE) σε XOF
Fr7.48625
1 Rizenet Token(RIZE) σε XPF
Fr1.3515
1 Rizenet Token(RIZE) σε BWP
P0.1774175
1 Rizenet Token(RIZE) σε BZD
$0.0265
1 Rizenet Token(RIZE) σε CVE
$1.2594125
1 Rizenet Token(RIZE) σε DJF
Fr2.34525
1 Rizenet Token(RIZE) σε DOP
$0.848795
1 Rizenet Token(RIZE) σε DZD
د.ج1.7221025
1 Rizenet Token(RIZE) σε FJD
$0.0303425
1 Rizenet Token(RIZE) σε GNF
Fr114.215
1 Rizenet Token(RIZE) σε GTQ
Q0.10123
1 Rizenet Token(RIZE) σε GYD
$2.7643475
1 Rizenet Token(RIZE) σε ISK
kr1.643

Rizenet Token Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Rizenet Token, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Rizenet Token
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Rizenet Token

Πόσο αξίζει το Rizenet Token (RIZE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RIZE στο USD είναι 0.01325 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RIZE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RIZE σε USD είναι $ 0.01325. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Rizenet Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RIZE είναι $ 12.87M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RIZE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RIZE είναι 971.26M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RIZE;
Το RIZE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.10217127339481945 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RIZE;
Το RIZE είχε τιμή ATL ύψους 0.010133475714606262 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RIZE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RIZE είναι $ 61.37K USD.
Θα ανέβει το RIZE υψηλότερα φέτος;
Το RIZE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RIZE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:36:41 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

